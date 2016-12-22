В Балашихе нашли майнинговую ферму с долгом ₽30 млн перед Мосэнерго

Правоохранительные органы Московской области проверяют жилой комплекс «Эдельвейс Комфорт» в Балашихе, на территории которого, по предварительным данным, работала майнинговая ферма. Об этом сообщил телеканал «360». По его информации, обнаружить ферму удалось из-за задолженности жильцов ЖК перед Мосэнерго — за лето долг вырос до 30 млн руб.
Телеканал сообщил, что полиция считает, что оборудование для криптофермы установил Константин Золотухин — руководитель товарищества собственников недвижимости (ТСН).
РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Московской области. Предполагаемый владелец майнинговой фермы Константин Золотухин отказался разговаривать с корреспондентом РБК.
Как рассказал РБК пресс-секретарь Мосэнергосбыта Вадим Надточев, задолженность ЖК «Эдельвейс Комфорт» накопилась с июля 2018 года.
«Чистая просрочка с июля по сентябрь — 26 млн руб., за октябрь еще подсчеты идут, но там будет более 10 млн руб. за месяц», — сказал Надточев. Он отметил, что у Мосэнергосбыта есть договор обслуживания только на один дом, он заключен с управляющей компанией, аффилированной с застройщиком ЖК — ООО «Римэка». При этом в комплексе уже пять жилых домов, отметил представитель компании. Надточев сообщил, что с начала лета выплаты от УК прекратилась.
«Мы стали вводить ограничения по поставке электроэнергии и увидели, что у застройщика уже несколько жилых домов. От жителей узнали, что в нежилом помещении была криптоферма, и действительно, нашли ее вместе с прокуратурой в одном из подвалов. Расход энергии шел не только на нежилые помещения, но и на магазины и шашлычную, расположенные на первых этажах. Договоров с этими юрлицами у нас также нет», — сообщил пресс-секретарь. Надточев добавил, что 8 ноября сотрудники полиции нашли вторую криптоферму рядом с детсадом.
Несмотря на то что выплаты от управляющей компании прекратились, жители платили по счетам с завышенной стоимостью за электроэнергию. В Мосэнергосбыте отметили, что застройщик не соблюдает установленные сроки погашения задолженности.
Житель ЖК «Эдельвейс Комфорт» Максим (попросил не указывать его фамилию) рассказал РБК, что Константин Золотухин является соучредителем застройщика комплекса.
«Чтобы ускорить процесс передачи квартир, он вынуждал жителей подписывать договоры передачи прав по всем неустойкам и претензиям к его фирме на него как на юрлицо. Когда мы подавали в суд на фирму-застройщика, нам суд уменьшал сумму долга, а фирма утверждала, что денег нет», — рассказал Максим.
«Некоторые квартиры были еще не распроданы, [Золотухин], ссылаясь на то, что это его квартиры, провел собрание жильцов, там провозгласил себя председателем, поэтому его и называют самопровозглашенным», — пояснил он. Максим отметил, что по двум из пяти домов ЖК суд и арбитраж постановили, что Золотухин не должен управлять этими домами.
«Я предполагаю, что на территории минимум три майнинг-фермы. Вокруг помещений стоит вентиляция для вытяжки горячего воздуха, на улице -20 градусов, а внутри +30. Возникает вопрос, откуда такое тепло», — сказал житель комплекса. Он также подтвердил, что собственником помещения, где была обнаружена криптоферма, является именно Золотухин.
По данным портала Digiconomist, мировые энергозатраты на майнинг только биткоинов в январе составляли около 40,5 тераватт-часа в год, а по данным на октябрь превысили 73 тераватт-часа в год. Это больше, чем энергозатраты Чили (71,7) и Австрии (72).