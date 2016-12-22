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В Балашихе нашли майнинговую ферму с долгом ₽30 млн перед Мосэнерго
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В Балашихе нашли майнинговую ферму с долгом ₽30 млн перед Мосэнерго
Общество, 18:16
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В Балашихе нашли майнинговую ферму с долгом ₽30 млн перед Мосэнерго
Высокая задолженность привлекла внимание к жилому комплексу в Балашихе. По предварительным данным, там действовала по меньшей мере одна криптоферма. Жильцы утверждают, что ее создал соучредитель компании — застройщика ЖК
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Правоохранительные органы Московской области проверяют жилой комплекс «Эдельвейс Комфорт» в Балашихе, на территории которого, по предварительным данным, работала майнинговая ферма. Об этом сообщил телеканал «360». По его информации, обнаружить ферму удалось из-за задолженности жильцов ЖК перед Мосэнерго — за лето долг вырос до 30 млн руб.

Телеканал сообщил, что полиция считает, что оборудование для криптофермы установил Константин Золотухин — руководитель товарищества собственников недвижимости (ТСН).

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РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Московской области. Предполагаемый владелец майнинговой фермы Константин Золотухин отказался разговаривать с корреспондентом РБК.

Как рассказал РБК пресс-секретарь Мосэнергосбыта Вадим Надточев, задолженность ЖК «Эдельвейс Комфорт» накопилась с июля 2018 года.

«Чистая просрочка с июля по сентябрь — 26 млн руб., за октябрь еще подсчеты идут, но там будет более 10 млн руб. за месяц», — сказал Надточев. Он отметил, что у Мосэнергосбыта есть договор обслуживания только на один дом, он заключен с управляющей компанией, аффилированной с застройщиком ЖК — ООО «Римэка». При этом в комплексе уже пять жилых домов, отметил представитель компании. Надточев сообщил, что с начала лета выплаты от УК прекратилась.

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«Мы стали вводить ограничения по поставке электроэнергии и увидели, что у застройщика уже несколько жилых домов. От жителей узнали, что в нежилом помещении была криптоферма, и действительно, нашли ее вместе с прокуратурой в одном из подвалов. Расход энергии шел не только на нежилые помещения, но и на магазины и шашлычную, расположенные на первых этажах. Договоров с этими юрлицами у нас также нет», — сообщил пресс-секретарь. Надточев добавил, что 8 ноября сотрудники полиции нашли вторую криптоферму рядом с детсадом.

Несмотря на то что выплаты от управляющей компании прекратились, жители платили по счетам с завышенной стоимостью за электроэнергию. В Мосэнергосбыте отметили, что застройщик не соблюдает установленные сроки погашения задолженности.

Житель ЖК «Эдельвейс Комфорт» Максим​ (попросил не указывать его фамилию) рассказал РБК, что Константин Золотухин является соучредителем застройщика комплекса.

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«Чтобы ускорить процесс передачи квартир, он вынуждал жителей подписывать договоры передачи прав по всем неустойкам и претензиям к его фирме на него как на юрлицо. Когда мы подавали в суд на фирму-застройщика, нам суд уменьшал сумму долга, а фирма утверждала, что денег нет», — рассказал Максим.

«Некоторые квартиры были еще не распроданы, [Золотухин], ссылаясь на то, что это его квартиры, провел собрание жильцов, там провозгласил себя председателем, поэтому его и называют самопровозглашенным», — пояснил он. Максим отметил, что по двум из пяти домов ЖК суд и арбитраж постановили, что Золотухин не должен управлять этими домами.

«Я предполагаю, что на территории минимум три майнинг-фермы. Вокруг помещений стоит вентиляция для вытяжки горячего воздуха, на улице -20 градусов, а внутри +30. Возникает вопрос, откуда такое тепло», — сказал житель комплекса. Он также подтвердил, что собственником помещения, где была обнаружена криптоферма, является именно Золотухин.

По данным портала Digiconomist, мировые энергоза​траты на майнинг только биткоинов в январе составляли около 40,5 тераватт-часа в год, а по данным на октябрь превысили ​73 тераватт-часа в год. Это больше, чем энергозатраты Чили (71,7) и Австрии (72).

Авторы: Маргарита Девяткина, Мария Кокорева, Илья Калашников.
Теги: майнинг , криптовалюта , Балашиха
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