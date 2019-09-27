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Суд вынес приговор сотруднику ядерного центра в Сарове за майнинг
Сотрудника РФЯЦ-ВНИИЭФ оштрафовали за попытку майнинга биткоинов на суперкомпьютере мощностью один петафлопс. Еще двое сотрудников ожидают рассмотрения дел судом

Суд закрытого города Саров, расположенного в Нижегородской области, принял решение оштрафовать сотрудника Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) за попытку майнинга биткоинов на рабочем месте. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу городского суда.

В картотеке дел на сайте Саровского городского суда сообщается, что обвинительный приговор вынесен в отношении Дениса Байкова. Его судили по двум статьям Уголовного кодекса —  ч. 1 ст. 274  (нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей) и ч. 3 ст. 272  (неправомерный доступ к компьютерной информации).

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Сотрудников ядерного центра в Сарове задержали за майнинг криптовалют

Суд оштрафовал Байкова на 450 тыс. руб. При этом, как отметили в пресс-службе, в скором времени буду рассмотрены дела в отношении еще двоих сотрудников НИИ — Андрея Рыбкина и Андрея Шатохина, которые пытались майнить биткоины вместе с Байковым. «Дата рассмотрения дел пока не назначена», — говорится в сообщении.

О задержании сотрудников ядерного центра в Сарове за майнинг криптовалют в феврале 2018 года сообщила РБК начальник отдела медиатехнологий и взаимодействия со СМИ института Татьяна Залесская. Она рассказала, что несколько сотрудников института попытались несанкционированно использовать служебные вычислительные мощности для майнинга.

РФЯЦ-ВНИИЭФ входит в состав «Росатома», в нем разрабатывают и производят ядерные боеприпасы. В марте 2011 года в институте ввели в эксплуатацию суперкомпьютер мощностью один петафлопс, который способен проводить 10 в 15-й степени операций с плавающей запятой в секунду.

Автор: Михаил Юшков
Теги: майнинг, РФЯЦ-ВНИИЭФ, штраф
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