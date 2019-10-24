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Что случилось за день. Главные новости РБК
Премьер против самовыдвижения членов ЕР, Сечин увидел риск мировой рецессии, подозреваемого в хищении данных банков поймали, на сотрудников ФСБ подали заявление из-за деклараций, Макгрегор в Москве; главные новости — в обзоре РБК
Конор Макгрегор (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Медведев потребовал от единороссов не идти на выборы самовыдвиженцами

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что нужно прекращать практику, когда поддерживаемые «Единой Россией» кандидаты идут на выборы в качестве самовыдвиженцев.

  • По мнению премьера, из-за того, что такие кандидаты скрываются под видом самовыдвиженцев, они могут потерять голоса сторонников партии.
  • Те же, кто не собирался голосовать за «Единую Россию», такого кандидата все равно не поддержат, заявил Медведев.
  • На прошедших 8 сентября выборах в Мосгордуму все представители «Единой России» участвовали как самовыдвиженцы, они получили 19 мест из 45 (ранее у единороссов было 28 мест).

Сечин предупредил о глобальной валютной войне

Страны, намеренно ослабляющие свои национальные валюты, могут спровоцировать глобальную валютную войну, считает глава «Роснефти» Игорь Сечин.

  • Наряду с санкциями против крупных производителей нефти и торговой войной между Китаем и США это может загнать мировую экономику в рецессию, заявил Сечин.
  • По мнению главы «Роснефти», с таким набором угроз мировая экономику столкнулась впервые, а все участники нефтяного рынка недооценивают риски.
  • Стремление загнать Россию в изоляцию Сечин назвал ошибкой, а вопрос о том, может ли доллар быть мировой резервной и торговой валютой, счел риторическим.

По подозрению в хищении данных клиентов банков задержали сотрудника коллекторской службы

Житель Волгограда, работавший в компании «Национальная служба взысканий» (НСВ), задержан по подозрению в хищении данных Сбербанка и других кредитно-финансовых организаций.

  • Сбербанк расторгнет договор с НСВ «в связи с утратой доверия» и проведет аудит системы защиты персональных данных проблемных заемщиков, которую используют коллекторы.
  • Накануне «Коммерсантъ» писал, что в интернете появилась база с данными 11,5 тыс. клиентов Сбербанка.
  • В октябре банк признал утечку данных сначала 200 клиентов, а затем и 5 тыс. В Сбербанке утверждают, что сама организация и ее дочерние структуры не имеют отношения к утечке.

Совладелец «Усть-Луги» потребовал возбудить против ФСБ дело из-за-деклараций

Бизнесмен Валерий Израйлит подал заявление о возбуждении уголовного дела в отношении следователей ФСБ. Поводом стало изъятие декларации об амнистии капитала, на основе которой завели дело против самого Израйлита.

  • Бизнесмен считает, что в нарушение закона сотрудники ФСБ раскрыли его налоговую тайну.
  • Дело против Израйлита стало первым случаем использования подобных деклараций против бизнеса.
  • В поддержку бизнесмена выступил омбудсмен Борис Титов, он указал на то, что закон запрещает использовать декларации об амнистии капитала для возбуждения дела или в качестве доказательств.

Макгрегор назвал дату своего следующего поединка

Бывший чемпион UFC, ирландский боец Конан Макгрегор выступил в Москве на пресс-конференции. Он назвал дату своего следующего боя, раскритиковал Нурмагомедова и рассказал, кто первым получил бутылку его виски.

  • Поединок с участием Макгрегора состоится 18 января в Лас-Вегасе. Кто будет его противником, неизвестно, сам боец заявил, что ему плевать, с кем биться.
  • По словам ирландца, первую бутылку своего виски Proper 12 он подарил президенту Владимиру Путину еще прошлым летом, на чемпионате мира по футболу.
  • Макгрегор заявил, что Хабиб Нурмагомедов, которому он уступил в бою за титул чемпиона, не уважает Россию. «Хабиб представляет Россию. Но вы видели, чтобы он поднимал флаг своей страны? Я не видел этого, он не уважает свое государство», — сказал он.
Автор: Константин Нагаев
Теги: Дмитрий Медведев, Игорь Сечин, ФСБ, Коллекторы
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Сечин предупредил об угрозе глобальной валютной войны и мировой рецессии
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МВД задержало подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка
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