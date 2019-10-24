Что случилось за день. Главные новости РБК

Медведев потребовал от единороссов не идти на выборы самовыдвиженцами
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что нужно прекращать практику, когда поддерживаемые «Единой Россией» кандидаты идут на выборы в качестве самовыдвиженцев.
- По мнению премьера, из-за того, что такие кандидаты скрываются под видом самовыдвиженцев, они могут потерять голоса сторонников партии.
- Те же, кто не собирался голосовать за «Единую Россию», такого кандидата все равно не поддержат, заявил Медведев.
- На прошедших 8 сентября выборах в Мосгордуму все представители «Единой России» участвовали как самовыдвиженцы, они получили 19 мест из 45 (ранее у единороссов было 28 мест).
Сечин предупредил о глобальной валютной войне
Страны, намеренно ослабляющие свои национальные валюты, могут спровоцировать глобальную валютную войну, считает глава «Роснефти» Игорь Сечин.