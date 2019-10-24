Что случилось за день. Главные новости РБК

Наряду с санкциями против крупных производителей нефти и торговой войной между Китаем и США это может загнать мировую экономику в рецессию, заявил Сечин.

По мнению главы «Роснефти», с таким набором угроз мировая экономику столкнулась впервые, а все участники нефтяного рынка недооценивают риски.

Стремление загнать Россию в изоляцию Сечин назвал ошибкой, а вопрос о том, может ли доллар быть мировой резервной и торговой валютой, счел риторическим.

По подозрению в хищении данных клиентов банков задержали сотрудника коллекторской службы

Житель Волгограда, работавший в компании «Национальная служба взысканий» (НСВ), задержан по подозрению в хищении данных Сбербанка и других кредитно-финансовых организаций.

Сбербанк расторгнет договор с НСВ «в связи с утратой доверия» и проведет аудит системы защиты персональных данных проблемных заемщиков, которую используют коллекторы.

Накануне «Коммерсантъ» писал, что в интернете появилась база с данными 11,5 тыс. клиентов Сбербанка.

В октябре банк признал утечку данных сначала 200 клиентов, а затем и 5 тыс. В Сбербанке утверждают, что сама организация и ее дочерние структуры не имеют отношения к утечке.

Совладелец «Усть-Луги» потребовал возбудить против ФСБ дело из-за-деклараций

Бизнесмен Валерий Израйлит подал заявление о возбуждении уголовного дела в отношении следователей ФСБ. Поводом стало изъятие декларации об амнистии капитала, на основе которой завели дело против самого Израйлита.

Бизнесмен считает, что в нарушение закона сотрудники ФСБ раскрыли его налоговую тайну.

Дело против Израйлита стало первым случаем использования подобных деклараций против бизнеса.

В поддержку бизнесмена выступил омбудсмен Борис Титов, он указал на то, что закон запрещает использовать декларации об амнистии капитала для возбуждения дела или в качестве доказательств.

Макгрегор назвал дату своего следующего поединка

Бывший чемпион UFC, ирландский боец Конан Макгрегор выступил в Москве на пресс-конференции. Он назвал дату своего следующего боя, раскритиковал Нурмагомедова и рассказал, кто первым получил бутылку его виски.