Московский суд арестовал подозреваемого в госизмене

Лефортовский районный суд Москвы арестовал до 12 декабря Алексея Валуева, подозреваемого в государственной измене (ст. 275 УК). Решение было принято 14 октября, сообщила РБК пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

«Постановлением Лефортовского суда Москвы от 14.10. 2019 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Валуеву Алексею Васильевичу, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, на два месяца, то есть до 12 декабря», — говорится в заявлении суда.

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