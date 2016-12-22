Глава МВД Италии возложил вину за аварию в метро на «псевдотиффози» ЦСКА

По словам Маттео Сальвини, причиной аварии эскалатора стали десятки прыгавших на нем «пьяниц». В результате аварии несколько человек получили тяжелые травмы

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Министр внутренних дел и вице-премьер Италии Маттео Сальвини возложил вину за аварию на станции Repubblica римского метро на российских болельщиков ЦСКА. По его словам, сбой в работе эскалатора, в результате которого десятки человек получили травмы, произошел 23 октября из-за того, что болельщики прыгали на его ступеньках.

«Были десятки пьяниц, которые устроили беспорядок. Это были «псевдотиффози» российской команды. Эскалаторы сделаны не для того, чтобы люди на них прыгали», — заявил Сальвини в интервью радиостанции RTL.

Ранее об опасном поведении российских болельщиков говорила мэр Рима Вирджиния Раджи. «Свидетели, похоже, видели прыжки и танцы на эскалаторе», — цитирует слова мэра агентство ANSA. Однако 28-летняя москвичка Дарья, которая в момент аварии находилась на эскалаторе, заявила тому же агентству, что ничего подобного не было. «Мы не прыгали», — сказала она.

На размещенном в социальных сетях видео инцидента прыжков не видно, запись начинается с того момента, когда переполненная людьми лестница эскалатора уже с большой скоростью движется вниз, а пассажиры сбивают внизу друг друга.

Авария на станции Repubblica произошла 23 октября, в преддверии матча между ЦСКА и «Ромой». В результате аварии были госпитализированы 15 россиян, а также четверо украинцев. Утром пресс-служба посольства России в Италии сообщила, что восемь пострадавших выписаны из больницы.

«Было проведено несколько операций, две проводятся прямо сейчас. Состояние пострадавших стабильное, тяжелые травмы получили три человека», — сказали в посольстве.