В Риме из больницы выписали 8 пострадавших при аварии эскалатора россиян

В Риме из больницы выписали восемь из 16 россиян, пострадавших при аварии эскалатора в метро. Об этом РБК сообщили в пресс-службе посольства России в Италии.
«Было проведено несколько операций, две проводятся прямо сейчас. Состояние пострадавших стабильное, тяжелые травмы получили три человека», — сказали в посольстве.
Ранее в диппредставительстве сообщали, что были госпитализированы 15 россиян, а также четверо украинцев.
Вечером 23 октября на станции Repubblica римского метрополитена произошла авария. Инцидент произошел в преддверии матча московского ЦСКА и «Ромы» в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Эскалатор набрал высокую скорость, а затем резко остановился. Пассажиры, чтобы не упасть, прыгали в центральную часть эскалатора, другие, чтобы замедлить падение, цеплялись за поручни.