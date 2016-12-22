Десятки болельщиков ЦСКА пострадали в аварии эскалатора в Риме

На одной из центральных станций метро в Риме перед матчем «Рома» — ЦСКА вышел из строя эскалатор. По последним данным, пострадали 30 болельщиков ЦСКА, у некоторых из них серьезные травмы

Проблемы с работой эскалатора возникли на станции метро «Репубблика» во время часа пик — около 19:00 по местному времени (20:00 мск) Эскалатор, полный пассажиров, резко ускорился, а затем остановился Десятки людей упали, некоторые пытались зацепиться за центральную часть эскалатора или за его поручни, чтобы замедлить падение Данные о пострадавших разнятся, но, как рассказал РБК пресс-атташе посольства России в Риме Дмитрий Гурин, известно о 30 раненых болельщиках ЦСКА. По его словам, тяжелые ранения у семерых из них Итальянские СМИ со ссылкой на очевидцев пишут, что причиной поломки механизма могли стать сами фанаты — они прыгали и танцевали, пока эскалатор не рухнул По данным итальянской пожарной службы, рухнувший эскалатор — один из самых длинных в римском метро Матч «Рома» — ЦСКА в рамках группового этапа Лиги чемпионов начался в 22:00 мск на Олимпийском стадионе в Риме. Итальянское агентство ANSA утверждает, что незадолго до матча в городе произошло несколько столкновений между болельщиками В этих стычках пострадали несколько человек, около 20 задержаны, в том числе двое россиян