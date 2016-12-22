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Посольство уточнило число пострадавших в аварии эскалатора в Риме россиян
Общество, 04:26
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Посольство уточнило число пострадавших в аварии эскалатора в Риме россиян

В результате аварии эскалатора на станции Repubblica в римском метро, по уточненным данным, пострадали и были госпитализированы 15 россиян. Об этом «РИА Новости» сообщил поверенный в делах посольства России в Италии Максим Бурляй.

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«По уточненным данным, в шести лечебных учреждениях Рима сейчас находятся 15 россиян, трое из них — в тяжелом состоянии», — заявил он.

Также Бурляй рассказал, что медики госпитализировали четверых граждан Украины. «Список всех пострадавших сформирован, со всеми наши дипломаты вступили в непосредственный контакт», — добавил дипломат.

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Кроме того, он рассказал, что ему позвонила мэр Рима Вирджиния Раджи, выразив в разговоре от имени жителей города солидарность с пострадавшими. Помимо этого она заявила, что россиянам будет оказана вся необходимая помощь.

Авария эскалатора на станции Repubblica произошла в преддверии матча московского ЦСКА и «Ромы» в рамках группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА. Поломка случилась в час пик — около 19:00 по местному времени (20:00 мск). Эскалатор набрал высокую скорость, а затем резко остановился. Люди, чтобы не упасть, прыгали в центральную часть эскалатора, другие, чтобы замедлить падение, цеплялись за поручни.

Теги: посольство России , ЦСКА , российские болельщики , пострадавшие , эскалатор , метрополитен ...
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