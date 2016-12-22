В мэрии Сочи прошли обыски

В мэрии Сочи силовики провели выемку документов в кабинетах вице-мэра города и главы департамента градостроительства

Мэрия города Сочи (Фото: Александр Щепин / Фотобанк Лори)

Сотрудники правоохранительных органов утром 24 октября провели обыски и выемку документов в кабинетах высокопоставленных чиновников города Сочи — вице-мэра, а также главы департамента градостроительства. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Юг» со ссылкой на источники, а также «Вести.ru».

«Силовики провели выемку документов в кабинете вице-мэра, директора департамента строительства администрации Ивана Бомбергера и руководителя департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства Владимира Малова», — сказал собеседник «Интефакса». По его словам, Бромбергера и Малова задержали.

В пресс-службе администрации Сочи подтвердили РБК информацию о проведении следственных мероприятий в кабинетах чиновников. «Следственные мероприятия проходили утром, в кабинете Бомбергера в его присутствии. Правоохранители не представились, мы не знаем, кто именно приходил в администрацию», — сообщили РБК в пресс-службе.

По данным «Вести.ru», обыски прошли также в квартире Бромбергера.

«Это не к нам», — заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю на вопрос РБК об обысках в администрации.

РБК пока не удалось связаться с представителями управления СК по Краснодарскому краю.

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