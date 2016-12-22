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В Сочи задержали вице-мэра города и его предшественника
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В Сочи задержали вице-мэра города и его предшественника
Политика, 18:32
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В Сочи задержали вице-мэра города и его предшественника
По информации «Коммерсанта», в уголовном деле, фигурантами которого являются Сергей Юрин и Анатолий Рыков, присутствует эпизод, связанный с деятельностью администрации Сочи
Сергей Юрин (Фото: vestisochi / YouTube)

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Сочи первого вице-мэра города Сергея Юрина и его предшественника, ныне заместителя гендиректора ​автономной некоммерческой организации «Росгонки» Анатолия Рыкова. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает «Коммерсантъ». «РБК-Краснодар» эти данные подтвердил собеседник в силовых структурах.

По информации источника газеты, в администрации Сочи прошли обыски. Именно с этим органом управления, как указывает издание, связан эпизод уголовного дела, в котором фигурируют Юрин и Рыков. В рамках этого же производства, по данным «РБК-Краснодар», в Краснодаре был задержан адвокат Александр Литвинов. Остальных деталей произошедшего источники не сообщают.

В главном управлении МВД по региону, а также местном управлении Следственного комитета «РБК-Краснодар» сообщили, что их сотрудники участия в задержании вице-мэра и его предшественника не принимали. В организации «Росгонки» и мэрии Сочи от комментариев отказались. С представителями кубанского управления ФСБ и Росгвардии «РБК-Краснодар» связаться не удалось.

Должность первого вице-мэра Сочи Анатолий Рыков занимал с 2009 года. На этом посту он курировал правовые вопросы. В августе стало известно о его переходе на пост заместителя гендиректора организатора российского этапа гонок «Формула-1» — АНО «Росгонки». Должность Рыкова в мэрии занял Сергей Юрин (до этого он работал заместителем главы города по вопросам правовых и земельно-имущественных отношений, а также информатизации и связи). Оба — и Рыков, и Юрин — принадлежат к команде нынешнего сочинского мэра Анатолия Пахомова. Вместе с ним они прежде работали в администрации Анапы.

Это уже не первое задержание в Сочи чиновников, которые занимали должность первого вице-мэра. Аналогичная ситуация произошла в апреле. Тогда сотрудники краснодарского управления ФСБ задержали другого первого заместителя главы города — Мугдина Чермита. В отношении его было возбуждено дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Позже стало известно, что это производство было связано с незаконной выдачей разрешения на строительство жилого комплекса стройкомпании «Остринский». На время следствия Чермит был арестован.​

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Сочи , задержание , вице-мэр
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