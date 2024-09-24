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Дело Тимура Иванова ,  
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В деле экс-зама Шойгу о кадетских корпусах насчитали ущерб в ₽2,18 млрд

Сюжет
Дело Тимура Иванова
Сюжет
Аресты генералов
«Олимпситистрой», глава которого, по версии следствия, дал взятку экс-заместителю министра обороны, строил кадетские корпуса в разных регионах. По смете они стоили 14 млрд руб., но проверка нашла недоделки на 2,18 млрд руб.
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Тимур Иванов (Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС)

Уголовное дело экс-замминистра обороны Тимура Иванова связано со строительством кадетских корпусов, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Ущерб государству от действий бывшего заместителя Сергея Шойгу составил более 2,18 млрд руб.

Тимур Иванов, как полагают следователи, получил взятку за преференции при строительстве зданий, в том числе корпусов Омского и Кемеровского училищ.

«Все три корпуса строились фирмой «Олимпситистрой» под руководством Фомина, обвиняемого в даче взятки Иванову. На этих трех объектах общая сметная стоимость стройки была 14 млрд руб., но в ходе проверок выявлено недоделок и невыполненных работ на сумму 2 млрд 184 млн руб.», — сообщили в правоохранительных органах.

Иванова задержали в апреле 2024 года. Его обвиняют по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере). По ранее озвученной версии следствия, Иванов помогал компаниям, которые взамен безвозмездно выполняли работы на его объектах. По информации ТАСС, экс-чиновнику вменяют взятку в размере более 1 млрд руб. Свою вину он не признает.

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Тимур Иванов

В 2013–2016 годах Иванов возглавлял «Оборонстрой» — крупнейший строительный холдинг Минобороны. В 1999–2012 годах Иванов в разное время работал на предприятиях ТЭК, был советником министра энергетики и гендиректором Российского энергетического агентства Минэнерго. Затем с мая по ноябрь 2012 года был замглавы правительства Московской области. Главой региона тогда был Сергей Шойгу. После он перешел в Министерство обороны, как и Шойгу.

20 июня стало известно, что Иванова уволили с должности замминистра обороны в связи с утратой доверия.

По его делу также проходят предприниматель Сергей Бородин и соучредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин. 

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Тимур Иванов фото

Тимур Иванов

экс-замминистра обороны России
15 августа 1975 года
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