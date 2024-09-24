Под Нижним Новгородом остановили радикалов, готовивших побег

Три участника экстремистской группировки пропагандировали свою идеологию среди других заключенных и собирались с ножами и заточками напасть на охранников. Их отправили в изолятор, возбуждены уголовные дела

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Трое осужденных в ИК-6 в поселке Мирный Нижегородской области готовили план побега и, будучи участниками запрещенного экстремистского религиозного объединения, вели пропаганду среди других заключенных, сообщило управление Следственного комитета по региону.

«По версии следствия, осужденные, находясь на территории ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Нижегородской области, предприняли попытки вступления в религиозное экстремистское объединение, деятельность которого в 2010 году решением Верховного суда РФ признана экстремистской и запрещена на территории РФ, и активно принимали участие в нем, пропагандируя радикальные религиозные догматы указанного объединения среди осужденных», — рассказали в СК.

Они достали запрещенные предметы для реализации плана побега, но их действия были пресечены. У них нашли экстремистскую литературу, рукописи и ножи. Подозреваемых отправили в следственный изолятор, возбуждено уголовное дело по трем статьям: ч. 2 ст. 282.2 (организация деятельности экстремистской организации и участие в ней), ч. 1 ст. 30 ч. 3 ст. 313 (покушение на совершение побега из мест лишения свободы лицом, отбывающим наказание, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия), ч. 1 ст. 30 ч. 3 ст. 321 УК РФ (покушение на дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).

Ранее о попытке теракта в нижегородской ИК-6 сообщила Baza. Телеграм-канал писал, что радикалы планировали напасть на сотрудников и устроить побег.

В России этим летом произошло несколько случаев бунта в колониях и СИЗО. 16 июня шестеро заключенных, заявивших о принадлежности к террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), захватили в заложники двух сотрудников ростовского следственного изолятора. В результате штурма пятеро преступников были убиты, заложники остались живы. После ЧП руководство ростовского ГУ ФСИН уволили, нескольких сотрудников СИЗО привлекли к дисциплинарной ответственности.

23 августа захват заложников произошел в ИК-19 в Волгоградской области. Бунт подняли четверо заключенных, также заявивших о причастности к ИГ, их убили при штурме. В результате погибли четверо сотрудников ФСИН, еще восемь человек (четверо работников колонии и четверо заключенных) получили ранения.