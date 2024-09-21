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Общество ,  
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Заключенные устроили бунт в колонии на юге Казахстана

Группа заключенных устроила поджог во время проверки на наркотики, которую инициировали сотрудники колонии. В бунте участвовали около 400 человек, пострадали трое

В одной из колоний в Туркестанской области на юге Казахстана заключенные устроили бунт, в результате пострадали двое военных Нацгвардии и сотрудник учреждения, сообщает Nur.kz со ссылкой на комитет уголовно-исполнительной системы (КУИС) страны.

В ведомстве заявили, что группа осужденных «выразила неповиновение в связи с несогласием с режимом содержания». Сейчас обстановка в колонии стабилизировалась, там находятся председатель КУИС, личный состав Нацгвардии и надзорные органы.

Издание Orda.kz писало, что инцидент произошел в колонии № 55 в городе Ленгер. По его данным, сотрудники департамента уголовно-исправительной системы устроили проверку на наркотики, что вызвало недовольство осужденных, они подожгли электрический трансформатор. В бунте участвовали около 400 заключенных, всего в колонии более 700 человек.

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Сотрудники Росгвардии у исправительной колонии № 19

Уголовное дело завели по ч. 3 ст. 428 УК Казахстана (организация группового неповиновения требованиям администрации учреждения).

Как пишет Tengrinews, в пенитенциарных учреждениях Казахстана отбывают наказание более 30 тыс. осужденных, из них 2 тыс. — женщины. В СИЗО под стражей находятся более 7 тыс. человек. В июле председатель КУИС Тенизжан Джанибеков заявил, что за последние четыре года численность «тюремного населения» выросла, и связал это с ужесточением ряда уголовных норм.

В России этим летом произошло несколько случаев бунта в колониях и СИЗО. 16 июня шестеро заключенных, заявивших о принадлежности к террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) захватили в заложники двух сотрудников ростовского следственного изолятора. В результате штурма пятеро преступников были убиты, заложники остались живы. После ЧП руководство ростовского ФСИН уволили, нескольких сотрудников СИЗО привлекли к дисциплинарной ответственности.

23 августа захват заложников произошел в ИК-19 в Волгоградской области. Бунт подняли четверо заключенных, также заявивших о причастности к ИГ, их убили при штурме. В результате погибли четверо сотрудников ФСИН, еще восемь человек (четверо работников колонии и четверо заключенных) получили ранения.

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Казахстан колония бунт Заключенные
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