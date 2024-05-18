Минобрнауки разъяснило правила обучения из-за отмены бакалавриата
Студенты смогут завершить обучение по программе бакалавриата без перехода на новую систему высшего образования, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Минобрнауки России.
«Студентам, обучающимся по действующим в настоящее время образовательным программам, будет предоставлена возможность завершить обучение по той образовательной программе, на которую они поступили», — говорится в сообщении ведомства.
Минобрнауки также пообещало привести действующие специальности и направления в соответствие утвержденным в рамках обновленной системы высшего образования. Выпускники бакалавриата при этом смогут продолжить обучение по программам специализированного высшего образования — магистратуры.
РБК направил запрос в пресс-службу Минобрнауки.
Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что с 2025 года новая система будет включать в себя высшее образование и специализированное высшее образование, бакалавриат упразднят. Он счел невозможной подготовку квалифицированных специалистов по ряду специальностей за четырехлетний срок и призвал к переходу на пять —пять с половиной лет. При этом сроки обучения на врачей «в целом не поменяются», уточнил Фальков.
Россия присоединилась к Болонскому процессу в сентябре 2023 года. Он предполагает двухступенчатую систему высшего образования: бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года). Также в стране действуют программы специалитета (не менее пяти лет) и подготовки кадров высшей квалификации: аспирантура (три—пять лет), ординатура (не более трех лет), ассистентура-стажировка (два года). В мае 2022 года Фальков объявил о намерении России отказаться от Болонской системы и разработать собственную.
В марте 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о реализации пилотного проекта новой системы высшего образования в учебном году 2023/24. Она предполагает два уровня: базовый (четыре—шесть лет) и специализированный (магистратура — один—три года, ординатура, ассистентура-стажировка). Аспирантуру при этом отнесли к профессиональному образованию.
Пилотный проект реализовывали в Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта, Московском авиационном институте, Московском педагогическом государственном университете, Национальном исследовательском технологическом университете, Санкт-Петербургском горном университете и Томском государственном университете.
По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, новую систему высшего образования хотят расширить к 2026 году на более чем 1 тыс. вузов. Он также рассказал о разработке 180 образовательных программ, по которым в 2023 году начали обучение свыше 4 тыс. студентов. В Минобрнауки исключали обесценивание полученных дипломов бакалавриата после его упразднения.
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