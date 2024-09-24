Красноярского художника осудили за символику АУЕ на «блатной» неваляшке

На неваляшке была изображена восьмиконечная звезда. Художник вину не признал и заявил, что ему не предоставили документы, подтверждающие, что звезда является экстремистской символикой — его осудили за демонстрацию таковой

Художник Василий Слонов демонстрирует неваляшку по окончании судебного заседания в Советском районном суде Красноярска (Фото: Илья Наймушин / РИА Новости)

В Красноярске художника Василия Слонова приговорили по статье о публичном демонстрировании запрещенной законом экстремистской символики из-за «блатной» неваляшки, сообщает пресс-служба судов Красноярского края. Приговор вынес Советский районный суд.

«Суд признал Слонова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.4 УК РФ, и вынес ему наказание — один год исправительных работ, 15% от его заработной платы в доход государства и уничтожение неваляшки», — сказано в сообщении.

Прокуратура запрашивала для него два года исправительных работ.

Неваляшка с татуировками привлекла внимание правоохранительных органов из-за восьмиконечной звезды — она представляет собой символику АУЕ (аббревиатура расшифровывается либо как «арестантский уклад един», либо как «арестантское уголовное единство»). Верховный суд в 2020 году запретил АУЕ как движение экстремистской направленности.

В октябре 2023-го Слонова за то же правонарушение оштрафовали по административной статье на 1 тыс. руб. и постановили уничтожить неваляшку. В феврале этого года художника задержали и отправили под домашний арест, передает NGS24.ru.

Художник не признал вину. В своем последнем слове на заседании суда 20 сентября он сказал, что ему не предоставили документ, «на основании которого восьмиконечная звезда признается экстремистской символикой». «При фабриковании административного дела были подложены экспертизы из других уголовных дел, не имеющих ко мне никакого отношения. Для этого уголовного отдела был приглашен эксперт, продемонстрировавший свою полную профнепригодность», — говорил Слонов.

Он также добавил, что во время обысков в его мастерской и квартире в феврале силовики изъяли у него других неваляшек, на которых нет экстремистской символики, и потребовал их вернуть.