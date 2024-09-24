 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Красноярского художника осудили за символику АУЕ на «блатной» неваляшке

На неваляшке была изображена восьмиконечная звезда. Художник вину не признал и заявил, что ему не предоставили документы, подтверждающие, что звезда является экстремистской символикой — его осудили за демонстрацию таковой
Художник Василий Слонов демонстрирует неваляшку по окончании судебного заседания в Советском районном суде Красноярска
Художник Василий Слонов демонстрирует неваляшку по окончании судебного заседания в Советском районном суде Красноярска (Фото: Илья Наймушин / РИА Новости)

В Красноярске художника Василия Слонова приговорили по статье о публичном демонстрировании запрещенной законом экстремистской символики из-за «блатной» неваляшки, сообщает пресс-служба судов Красноярского края. Приговор вынес Советский районный суд.

«Суд признал Слонова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.4 УК РФ, и вынес ему наказание — один год исправительных работ, 15% от его заработной платы в доход государства и уничтожение неваляшки», — сказано в сообщении.

Прокуратура запрашивала для него два года исправительных работ.

Неваляшка с татуировками привлекла внимание правоохранительных органов из-за восьмиконечной звезды — она представляет собой символику АУЕ (аббревиатура расшифровывается либо как «арестантский уклад един», либо как «арестантское уголовное единство»). Верховный суд в 2020 году запретил АУЕ как движение экстремистской направленности.

Вора в законе заподозрили в сборе денег на АУЕ с помощью зубного
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

В октябре 2023-го Слонова за то же правонарушение оштрафовали по административной статье на 1 тыс. руб. и постановили уничтожить неваляшку. В феврале этого года художника задержали и отправили под домашний арест, передает NGS24.ru.

Художник не признал вину. В своем последнем слове на заседании суда 20 сентября он сказал, что ему не предоставили документ, «на основании которого восьмиконечная звезда признается экстремистской символикой». «При фабриковании административного дела были подложены экспертизы из других уголовных дел, не имеющих ко мне никакого отношения. Для этого уголовного отдела был приглашен эксперт, продемонстрировавший свою полную профнепригодность», — говорил Слонов.

Он также добавил, что во время обысков в его мастерской и квартире в феврале силовики изъяли у него других неваляшек, на которых нет экстремистской символики, и потребовал их вернуть.

Татьяна Бакальчук сменила фамилию

Times узнала детали «плана победы» Зеленского

Роспотребнадзор рассказал о быстром распространении нового варианта COVID

На трассе М-11 запустили движение полностью беспилотных грузовиков

Когда аренда жилья подешевеет. 4 возможные причины

Шрёдер рассказал о «южнотирольском решении» конфликта России и Украины

Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы

В Hamster Kombat обновили правила раздачи токенов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
экстремистская организация А.У.Е Красноярский край художник
Материалы по теме
В Туве заподозрили 52 человек в связях с АУЕ
Общество
УМВД возбудило дело против криминального авторитета Москва за связь с АУЕ
Общество
В «Матросской Тишине» нашли АУЕ
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 103,22 (-0,16) Инвестиции, 23 сен, 17:38 Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 92,92 (+0,34) Инвестиции, 23 сен, 17:38
ABC узнал, что «план победы» Зеленского не предусматривает уступок РоссииПолитика, 14:51
ЦСКА всухую обыграл «Амур» в матче КХЛСпорт, 14:36
«Союзмультфильм» ответил на обвинение автора «Ежика в тумане» из-за монетОбщество, 14:36
Минобороны сообщило о срыве пяти попыток прорыва ВСУ в Курской областиПолитика, 14:33
Больше половины членов УЕФА поддержали возвращение российских юниоровСпорт, 14:32
Путин — Грефу: «россияне поняли, что лучше всё заносить в дом»Финансы, 14:28
В Дагестане нашли подземную майнинг фермуКрипто, 14:15
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Пожар на месте падения беспилотника в Таганроге. ВидеоПолитика, 14:15
Минобороны рассказало о потерях ВСУ при ударе полуторатонной бомбыПолитика, 14:12
Минтруд оценил число россиян с тремя и более кредитамиФинансы, 14:07
Музей в Абхазии закрыл доступ к выставке из-за портрета БасаеваПолитика, 14:06
Лучший российский тяжеловес в UFC снялся с боя из-за травмыСпорт, 14:05
Ставка на молодежь: где ищут сотрудников российские пивоварыОтрасли, 14:03
Два российских «стратега» Ту-95 с истребителями пролетели вблизи АляскиПолитика, 14:00