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Вора в законе заподозрили в сборе денег на АУЕ с помощью зубного

Калужский СК возбудил дело на вора в законе за сбор денег на АУЕ с помощью стоматолога
СКР расследует уголовное дело в отношении вора в законе из Абхазии. Его подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии и в финансировании ячейки АУЕ. По делу также проходит женщина-стоматолог из Тверской области
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Следственное управление СК по Калужской области возбудило уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1) в отношении уроженца Абхазии. Об этом РБК сообщил источник, близкий к Следственному комитету, информацию подтвердил другой источник, знакомый с материалами дела.

Максимальное наказание по этой статье составляет до 15 лет лишения свободы.

РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета России с просьбой подтвердить данную информацию.

Дело возбудили в отношении 38-летнего Гиорги Шониа, он сейчас находится под стражей. Также мужчину подозревают в финансировании экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК РФ), рассказал источник.

По его словам, сотрудники Центра противодействия экстремизму управления МВД по Калужской области выяснили, что Шониа, когда отбывал наказание за грабеж (ч. 2 ст. 161 УК РФ) в исправительной колонии № 5 в Калужской области, основал ячейку запрещенного в России и признанного экстремистским движения АУЕ.

По версии следствия, он распространял идеологию криминального мира и «арестантского» общества. «Шониа наделял приближенных к себе участников ячейки криминальным статусом, в том числе назначал «смотрящих» за отдельными участками и жилыми зонами в исправительном учреждении», — говорится в материалах дела.

Также по делу проходит 32-летняя жительница Тверской области. Женщина, стоматолог частной клиники, открывала в банках расчетные счета, на которые осужденные переводили деньги. Впоследствии их распределяли для поддержания деятельности ячейки АУЕ, полагает следствие.

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Дмитрий Серков Дмитрий Серков
вор в законе криминал организованная преступность А.У.Е
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