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В правительстве предложили устанавливать «умные» счетчики за счет россиян

Кабмин поручил проработать этот вопрос и принять меры для сглаживания эффекта, так как установка приборов учета может привести к сверхнормативному росту коммунальных платежей, выяснил «Коммерсантъ»
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Правительство поручило Федеральной антимонопольной службе (ФАС), Минэнерго, Минэкономразвития и другим профильным ведомствам проработать вопрос включения стоимости установки счетчиков в коммунальные платежи граждан. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на поручение вице-премьера Юрия Борисова.

В документе отмечается, что «факторы, связанные с организацией учета электроэнергии», могут быть выведены из-под ограничений роста общего платежа, который ограничен предельными индексами, устанавливаемыми для каждого отдельного региона. Срок исполнения поручения — 19 ноября.

В аппарате Борисова подтвердили газете, что увеличение платы за коммунальные услуги возможно, но только после обоснования профильными министерствами финальной суммы, на которую могут увеличиться платежи. После этого правительство будет дополнительно рассматривать и дорабатывать проект, а затем примет окончательное решение по этому вопросу.

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Фото:Комсомольская Правда / Global look Press

В перечне поручений, кроме прочего, указано, что до 6 октября ведомства должны представить предложения по «дополнительному росту тарифов на электроэнергию», который учитывает затраты на установку приборов, в течение не менее трех лет.

C 1 июля 2020 года вступил в силу разработанный Минэнерго закон, устанавливающий единые требования к интеллектуальным приборам и системам учета электрической энергии. Согласно нему, потребители освобождаются от обязанности эксплуатировать прибор учета, информировать кого-либо о его выходе из строя, а также устанавливать новый прибор. В свою очередь гарантирующие поставщики (ГП) электроэнергии обязаны за свой счет устанавливать приборы в многоквартирных домах, а сетевые компании — в коммерческом секторе и в частных домах. За невыполнение требований предусмотрены штрафы. При этом потребители обязаны обеспечивать целостность прибора учета лишь в том случае, если они установлены в границах принадлежащих им земельных участков или внутри помещений, находящихся в их собственности.

По закону расходы сетевой компании на покупку, установку и замену приборов могут включаться в тариф и в плату за техническое присоединение, но окупаемость также может быть обеспечена за счет повышения эффективности процессов.

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Расходы гарантирующих поставщиков на «умные» счетчики включаются в состав сбытовой надбавки. Но, как отметили в аппарате Борисова, у ГП отсутствует прямой эффект от внедрения систем учета, который мог бы принести средства для возврата вложенных инвестиций в полном объеме. «При этом доля сетевых компаний в конечной цене на электроэнергию в среднем по стране превышает 40%, а доля сбытовых компаний, к которым относятся и ГП — порядка 6%», — добавили в аппарате вице-премьера.

Как отмечает «Коммерсантъ», участники рынка смогут устанавливать только российские счетчики. Соответствующие меры государственной поддержки производителей должен разработать Минпромторг. Вместе с тем участники рынка и регуляторы будут работать над снижением требований к приборам, чтобы уменьшить их цену. Период установки предлагается увеличить: ГП и сетевые компании смогут осуществлять поверку старых счетчиков вместо их замены у малого и среднего бизнеса до 1 июля 2022 года, а у населения — до 1 января 2025 года.

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В пресс-службе ФАС сообщили газете, что поручения получены, ведется работа. В Минэнерго рассказали изданию, что вице-премьер поручил «проанализировать объем финансирования по установке приборов учета, который подлежит включению в тарифы». Там отметили, что расчет будет вестись с учетом предложений министерства по минимизации финансирования, в том числе за счет проведения поверок старых счетчиков вместо их замены, продления срока по установке счетчиков для потребителей, которые до 1 июля не сделали этого сами. В Минпромторге заявили «Коммерсанту», что для российских производителей предусмотрены субсидии, льготные займы, а в отдельных случаях может быть применен механизм компенсации потерь выпадающих доходов.

Автор
Михаил Юшков
счетчики Юрий Борисов коммунальные платежи Минэнерго Минэкономразвития ФАС
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