В правительстве предложили устанавливать «умные» счетчики за счет россиян

C 1 июля 2020 года вступил в силу разработанный Минэнерго закон, устанавливающий единые требования к интеллектуальным приборам и системам учета электрической энергии. Согласно нему, потребители освобождаются от обязанности эксплуатировать прибор учета, информировать кого-либо о его выходе из строя, а также устанавливать новый прибор. В свою очередь гарантирующие поставщики (ГП) электроэнергии обязаны за свой счет устанавливать приборы в многоквартирных домах, а сетевые компании — в коммерческом секторе и в частных домах. За невыполнение требований предусмотрены штрафы. При этом потребители обязаны обеспечивать целостность прибора учета лишь в том случае, если они установлены в границах принадлежащих им земельных участков или внутри помещений, находящихся в их собственности.
По закону расходы сетевой компании на покупку, установку и замену приборов могут включаться в тариф и в плату за техническое присоединение, но окупаемость также может быть обеспечена за счет повышения эффективности процессов.
Расходы гарантирующих поставщиков на «умные» счетчики включаются в состав сбытовой надбавки. Но, как отметили в аппарате Борисова, у ГП отсутствует прямой эффект от внедрения систем учета, который мог бы принести средства для возврата вложенных инвестиций в полном объеме. «При этом доля сетевых компаний в конечной цене на электроэнергию в среднем по стране превышает 40%, а доля сбытовых компаний, к которым относятся и ГП — порядка 6%», — добавили в аппарате вице-премьера.
Как отмечает «Коммерсантъ», участники рынка смогут устанавливать только российские счетчики. Соответствующие меры государственной поддержки производителей должен разработать Минпромторг. Вместе с тем участники рынка и регуляторы будут работать над снижением требований к приборам, чтобы уменьшить их цену. Период установки предлагается увеличить: ГП и сетевые компании смогут осуществлять поверку старых счетчиков вместо их замены у малого и среднего бизнеса до 1 июля 2022 года, а у населения — до 1 января 2025 года.
В пресс-службе ФАС сообщили газете, что поручения получены, ведется работа. В Минэнерго рассказали изданию, что вице-премьер поручил «проанализировать объем финансирования по установке приборов учета, который подлежит включению в тарифы». Там отметили, что расчет будет вестись с учетом предложений министерства по минимизации финансирования, в том числе за счет проведения поверок старых счетчиков вместо их замены, продления срока по установке счетчиков для потребителей, которые до 1 июля не сделали этого сами. В Минпромторге заявили «Коммерсанту», что для российских производителей предусмотрены субсидии, льготные займы, а в отдельных случаях может быть применен механизм компенсации потерь выпадающих доходов.