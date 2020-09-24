В правительстве предложили устанавливать «умные» счетчики за счет россиян

Кабмин поручил проработать этот вопрос и принять меры для сглаживания эффекта, так как установка приборов учета может привести к сверхнормативному росту коммунальных платежей, выяснил «Коммерсантъ»

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Правительство поручило Федеральной антимонопольной службе (ФАС), Минэнерго, Минэкономразвития и другим профильным ведомствам проработать вопрос включения стоимости установки счетчиков в коммунальные платежи граждан. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на поручение вице-премьера Юрия Борисова.

В документе отмечается, что «факторы, связанные с организацией учета электроэнергии», могут быть выведены из-под ограничений роста общего платежа, который ограничен предельными индексами, устанавливаемыми для каждого отдельного региона. Срок исполнения поручения — 19 ноября.

В аппарате Борисова подтвердили газете, что увеличение платы за коммунальные услуги возможно, но только после обоснования профильными министерствами финальной суммы, на которую могут увеличиться платежи. После этого правительство будет дополнительно рассматривать и дорабатывать проект, а затем примет окончательное решение по этому вопросу.

В перечне поручений, кроме прочего, указано, что до 6 октября ведомства должны представить предложения по «дополнительному росту тарифов на электроэнергию», который учитывает затраты на установку приборов, в течение не менее трех лет.