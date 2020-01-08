В Росстандарте пояснили изменения в порядке поверки счетчиков

Запись в онлайн-реестре Росстандарта станет основой для поверки бытовых счетчиков. Соответствующее изменение в закон «Об обеспечении единства измерений» было принято в конце года, сообщили в ведомстве.

В Росстандарте объяснили, что после снятия показателей с прибора специалист в течение суток вносит данные о результатах работы в ведомственную систему «Аршин», доступ к которой будет открыт. Затем владелец счетчика получит возможность сам вносить информацию о заводском номере счетчика и будет иметь доступ к данным поверки.

Такие изменения, считают в Росстандарте, позволят минимизировать случаи мошенничества с измерительными приборами. По словам главы Росстандарта Алексея Абрамова, альтернативное использование бумажных свидетельств о поверки счетчиков провоцирует «фиктивное выполнение метрологических работ и выпуск поддельных документов».

Поправки в закон, касающихся нормы фиксации результатов поверки вступят в силу в конце сентября 2020 года.

О том, что в России планируют отменить бумажные свидетельства о поверке счетчиков, а все результаты будут вносить в специальную базу Росстандарта в режиме онлайн стало известно в октябре прошлого года.

