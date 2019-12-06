Минэнерго заявило о разработке в срок всех актов по «умным» счетчикам

Минэнерго заявило о разработке в срок всех актов по «умным» счетчикам

В Минэнерго заявили, что все подзаконные акты по внедрению «умных» счетчиков с 1 июля 2020 года приняты, передает ТАСС.

По данным ведомства, основной документ — проект постановления «Об утверждении правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» — был внесен в правительство России 16 августа. После совещания в аппарате правительства он был доработан и направлен в кабмин 1 ноября.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала Минэнерго за задержку реализации закона об установке «умных» счетчиков. Она заявила, что законопроект был разработан еще в конце прошлого года, однако в дальнейшем никаких подвижек профильное министерство по его внедрению не произвело. Она добавила, что глава Минэнерго Александр Новак должен понести административное наказание за неисполнение в срок поставленной задачи.

Согласно новому закону, ответственность за установку, эксплуатацию и замену приборов учета переносится с потребителя на поставщика. При этом домовладельцы, где установлены эти счетчики, будут нести обязательства по сохранности приборов.