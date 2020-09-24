Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 76,35 (+0,08) Инвестиции, 23 сен, 12:47
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 89,25 (-0,23) Инвестиции, 23 сен, 12:47
Как устроен хай-тек в мире финансов РБК и Refinitiv, 07:01 Почему мы отвлекаемся и не можем сконцентрироваться на чем-то одном Совместный проект, 06:40 Частные клиники и аптеки остались без одной из самых популярных вакцин Бизнес, 06:30 Двоих полицейских ранили в ходе протестов в Луисвилле Общество, 06:28 Mars сменит название бренда Uncle Ben’s Общество, 06:08 Банки обнаружили невозможность оспорить платеж в системе переводов ЦБ Финансы, 06:00 В России вступили в силу новые правила поверки счетчиков Общество, 05:25 Tesla в суде потребовала отменить пошлины на запчасти из Китая Бизнес, 05:01 Москва попросила Вашингтон не бороться с российской вакциной от COVID-19 Политика, 04:41 Как экстремалы контролируют страх РБК и Jeep, 04:15 РСПП попросил отложить повышение НДС на авиарейсы Бизнес, 03:50 СМИ узнали о планах Минтруда изменить расчет МРОТ и прожиточного минимума Общество, 03:36 CК завел уголовное дело после нападения на врио главы Минздрава Камчатки Общество, 03:00 Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в США Политика, 02:59
Протесты в США ,  
0 

Mars сменит название бренда Uncle Ben’s

Компания в рамках борьбы с расовыми стереотипами переименует торговую марку в Ben’s Original и откажется от изображения пожилого афроамериканца на логотипе. Товары в новых упаковках поступят в магазины в следующем году
Фото:Gene J. Puskar / AP
Фото: Gene J. Puskar / AP

Американская компания Mars решила сменить название торговой марки Uncle Ben’s на Ben’s Original в рамках борьбы с расовыми стереотипами. Об этом сообщается ее сайте.

Компания также обновит логотип бренда — с упаковок риса, которые выпускают под этой маркой, уберут изображение пожилого темнокожего мужчины в галстуке-бабочке. Товары в новых пачках начнут поступать в магазины в следующем году.

Помимо этого, Mars инвестирует $2,5 млн в программы питания и образования для студентов в Гринвилле, штат Миссисипи, где товары под маркой Uncle Ben’s производятся более 40 лет. Как отмечает AP, большинство жителей города — афроамериканцы.

Unilever уберет с упаковок товаров слова «белый» и «светлый»
Общество
Фото:Daniel Reinhardt / Global Look

«Времена изменились, — приводит Wall Street Journal слова президента Mars Food Global Фионы Доусон. — Сейчас услышаны голоса, которых раньше не слышали». По ее словам, Mars рассматривала и другие названия торговой марки, но сотрудники компании и участники фокус-группы предпочли Ben's Original, поскольку оно позволяет сохранить узнаваемость бренда.

Доусон отметила также, что обращение «дядя» ранее иногда использовалось уничижительно по отношению к чернокожему мужчине в США. «Мы не хотели бы с этим ассоциироваться», — добавила она.

Торговая марка Uncle Ben's существует с 1947 года. Как отмечает FT, неизвестно, существовал ли «дядя Бен» на самом деле, прототипом для афроамериканца на упаковках продукции стал Фрэнк Браун, метрдотель в чикагском ресторане.

Twitter отказался от термина «черный список» и «раб» из-за протестов
Технологии и медиа
Фото:Jeff Chiu / AP

Читайте на РБК Pro
Джулиан Биркиншоу — РБК Pro: «Увольте сотрудников, играющих в политику» Как работать с пожилыми сотрудниками Доначисление налогов может закончиться тюрьмой. Как этого избежать Как руководителю найти время на отпуск

Mars объявил о планах провести ребрендинг ряда продуктов в июне на фоне массовых протестов в США под лозунгом Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»), которые развернулись после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими в Миннеаполисе.

О намерении изменить название или дизайн своих товаров, чтобы исключить любые ассоциации с расизмом, объявили и другие крупные компании. В частности, Unilever решила не использовать на упаковках товаров по уходу за кожей слова «бледный», «белый» и «светлый», а также производные от них. Компания Dreyer переименует свой фирменный десерт Eskimo Pie (эскимо), чтобы не унижать эскимосов, живущих на Аляске, Чукотке, в Гренландии и на севере Канады.

Автор
Наталия Анисимова
Mars ребрендинг расизм
Материалы по теме
В США название эскимо посчитали оскорбительным для эскимосов
Общество
Lego отказалась от рекламы конструкторов с полицией из-за протестов в США
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter