Mars сменит название бренда Uncle Ben’s

Компания в рамках борьбы с расовыми стереотипами переименует торговую марку в Ben’s Original и откажется от изображения пожилого афроамериканца на логотипе. Товары в новых упаковках поступят в магазины в следующем году

Фото: Gene J. Puskar / AP

Американская компания Mars решила сменить название торговой марки Uncle Ben’s на Ben’s Original в рамках борьбы с расовыми стереотипами. Об этом сообщается ее сайте.

Компания также обновит логотип бренда — с упаковок риса, которые выпускают под этой маркой, уберут изображение пожилого темнокожего мужчины в галстуке-бабочке. Товары в новых пачках начнут поступать в магазины в следующем году.

Помимо этого, Mars инвестирует $2,5 млн в программы питания и образования для студентов в Гринвилле, штат Миссисипи, где товары под маркой Uncle Ben’s производятся более 40 лет. Как отмечает AP, большинство жителей города — афроамериканцы.

«Времена изменились, — приводит Wall Street Journal слова президента Mars Food Global Фионы Доусон. — Сейчас услышаны голоса, которых раньше не слышали». По ее словам, Mars рассматривала и другие названия торговой марки, но сотрудники компании и участники фокус-группы предпочли Ben's Original, поскольку оно позволяет сохранить узнаваемость бренда.