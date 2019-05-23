Минкомсвязь перечислила угрозы для возможной изоляции Рунета

Минкомсвязь подготовила проект правительственного постановления, в котором перечисляются три вида угроз для возможного перехода Рунета в автономный режим.

Это «угроза целостности сетей», когда пользователи не могут передавать друг другу информацию; «угроза устойчивости сетей», когда частично перестает работать техническое оборудование или происходят «воздействия природного и техногенного характера»; а также «угроза безопасности сетей», когда происходят попытки внешнего несанкционированного доступа.

При возникновении какой-либо из перечисленных ситуаций, в случае высокой вероятности угрозы или высокого уровня опасности Роскомнадзор начнет управлять Рунетом самостоятельно. При «неотложном реагировании» — без уведомления провайдеров.

Президент Владимир Путин подписал закон об изоляции Рунета 1 мая. Расходы на реализацию документа оценивались более чем в 30 млрд руб.