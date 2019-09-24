Журналистам показали тестовый проезд дизельного поезда по Крымскому мосту

Вместе с журналистами по мосту прокатились руководители строительства. Регулярное движение поездов по железнодорожной части моста через Керченский пролив планируется запустить в декабре

Фото: ytatljh / VK

По Крымскому мосту в тестовом режиме запустили дизельный поезд, передает корреспондент РБК. В поездке принимают участие председатель совета директоров ООО «Стройгазмонтаж» и владелец ООО «СГМ-Мост» Аркадий Ротенберг, руководители строительства Крымского моста и журналисты федеральных СМИ.

По словам руководителя строительства Александра Островского, до запуска моста осталось завершить часть работ на железнодорожных путях. «А также работы с электрокабелями, освещением и окраской», — сказал он РБК.

В соответствии с проектом на мосту должны быть уложены два железнодорожных пути с пропускной способностью до 47 пар поездов в сутки. Расчетная скорость движения пассажирских поездов — 120 км/ч, грузовых — 80 км/ч.

Фото: Пётр Канаев / РБК

Регулярное движение поездов по железнодорожной части моста через Керченский пролив планируется запустить 9–10 декабря. По информации Крымской железной дороги, маршруты свяжут Симферополь, Севастополь, Евпаторию, Феодосию с Краснодаром, Мурманском, Екатеринбургом и другими городами. Официально оператор, который будет осуществлять перевозки пассажиров по Крымскому мосту, еще не назывался. Однако в сентябре стало известно, что компания «Гранд Сервис Экспресс», первая российская частная транспортная компания, получившая лицензию на право перевозки пассажиров железнодорожным транспортом, подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Таврия» (историческое название Крымского полуострова).