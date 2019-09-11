На Крымском мосту начали устанавливать автоматику для движения поездов

На железнодорожной части моста через Керченский пролив начали установку системы автоматического контроля и управления движением поездов. Об этом говорится в сообщении инфоцентра «Крымский мост», поступившем в РБК.

«Устройства будут в режиме реального времени вести мониторинг состояния путей и составов, пересекающих Керченский пролив, и передавать информацию в кабины локомотивов и на близлежащие станции — Тамань-Пассажирскую и Керчь-Южную», — говорится в сообщении.

Строители также укладывают кабели, продолжают монтаж стоек освещения и шумозащитных экранов, выполняют работы по балластировке щебнем, рихтовке и выправке верхнего строения пути, формируют контррельсы.

В середине июня было завершено строительство первого железнодорожного пути Крымского моста. По информации Крымской железной дороги, движение поездов планируется запустить 9–10 декабря, а продажа билетов в Крым начнется с октября, за 45 суток до открытия. Маршруты свяжут Симферополь, Севастополь, Евпаторию, Феодосию с Краснодаром, Мурманском, Екатеринбургом и другими городами.