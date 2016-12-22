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Глава WADA объяснил решение восстановить РУСАДА в правах
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Глава WADA объяснил решение восстановить РУСАДА в правах
Общество, 09:30
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Глава WADA объяснил решение восстановить РУСАДА в правах
Доступ к материалам Московской антидопинговой лаборатории поможет прояснить вопрос о виновности атлетов, а также вернуть веру спортсменам в существование чистого спорта, считает глава WADA
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди написал открытое письмо, в котором объяснил решение исполкома организации восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Письмо размещено на портале aroundtherings.com.

За восстановление РУСАДА WADA проголосовало 20 сентября. Организация также постановила, что Россия должна до конца года предоставить доступ согласованному с Минспортом независимому эксперту к базе допинг-проб Московской антидопинговой лаборатории для их перепроверки.

«Это была попытка выйти из тупика, направленная прежде всего на обеспечение доступа к лабораторному материалу, который нам давно необходим, чтобы доказать виновность подозреваемых атлетов», — объяснил в письме Риди, отметив, что независимые эксперты также сочли, что это будет достаточным для восстановления в правах РУСАДА.

Глава WADA подчеркнул, что в организации понимают скептицизм других спортсменов и организаций по поводу доступа к данным московской лаборатории.

«Но определение крайнего срока и угроза повторно принять решение о несоответствии РУСАДА ставят WADA в гораздо более сильное положение, чем когда-либо за последние четыре года, особенно с учетом новых, более серьезных санкций», — считает Риди.

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Глава всемирного агентства также указал, что решение восстановить РУСАДА основывается на прогрессе, который показала российская сторона в достижении критериев соответствия параметрам WADA.

«Регулярно контролируемый антидопинговый процесс в России — это лучший способ убедить спортсменов в РФ и в других странах в том, что чистый спорт господствует», — указал глава WADA, подчеркнув, что теперь России предстоит выполнить свои обязательства.

РУСАДА было лишено прав в 2015 году. Этот шаг последовал после доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

В ноябре WADA отказалось восстанавливать РУСАДА в правах, потому что российское агентство не признало, что чиновники Минспорта участвовали в допинг-схеме, раскрытой комиссией Макларена. Кроме того, как указывалось в документе, не был выполнен пункт, касающийся доступа WADA к данным и анализам Московской антидопинговой лаборатории.

В марте прошлого года президент Владимир Путин признал, что антидопинговая система России «не сработала». «И это наша вина, нужно об этом сказать прямо и это признать», — сказал тогда он. Путин также призвал Минспорт учесть результаты расследования независимой комиссии Макларена, несмотря на промахи в ее работе.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: допинг , WADA , РУСАДА
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