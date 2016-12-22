WADA проголосовало за восстановление РУСАДА

Российское антидопинговое агентство восстанавливают в правах. Правда, WADA требует от организации выполнить еще одно условие

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Большинство членов исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) проголосовали за восстановление статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом говорится в сообщении в Twitter WADA.

«Сегодня подавляющим большинством исполнительный комитет WADA принял решение восстановить РУСАДА как соответствующую [антидопинговому] кодексу», — заявил президент WADA Крэйг Риди.

Решением исполкома для РУСАДА также устанавливаются временные рамки, в течение которых WADA должно получить доступ к базе данных и образцам бывшей Московской антидопинговой лаборатории. «Исполком выражает явную готовность к лишению РУСАДА статуса в случае неисполнения требований в срок», — заключил Риди.

Отсутствие официального статуса у РУСАДА мешало восстановлению дисквалифицированных российских спортивных федераций. Теперь, например, Всероссийская федерация легкой атлетики сможет запросить у Международной легкоатлетической федерации разрешение на аккредитацию, с которой российские атлеты вновь смогут выступать под своим флагом. Кроме того, Россия сможет подавать заявки на проведение международных соревнований.

Россия приветствует решение международной организации, сказала ТАСС вице-премьер Ольга Голодец. Она напомнила, что была введена уголовная ответственность за склонение к употреблению запрещенных препаратов, утвержден перечень субстанций и методов, недопустимых в спорте.

Ранее независимый комитет WADA рекомендовал восстановить РУСАДА в правах. В комитете приняли во внимание, что в российской антидопинговой системе «произошли значительные изменения».

Российское агентство было лишено прав в 2015 году после выхода доклада комиссии Ричарда Макларена, в котором рассказывалось о государственной допинговой программе в российском спорте. Для восстановления РУСАДА от России требовали признать выводы комиссии Макларена о государственной допинговой программе и предоставить доступ к образцам в московской лаборатории.

По информации Би-би-си, Россия и WADA договорились о компромиссных условиях восстановления РУСАДА. В частности, в требование о признании выводов комиссии Макларена были внесены «весьма скромные изменения в формулировках».