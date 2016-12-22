ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,99 65,96 EUR Нал. 78,73 77,59 USD Бирж. 66,47 -0,36 EUR Бирж. 78,15 +0,15 USD ЦБ. 66,47 -0,54 EUR ЦБ. 77,75 -0,61 EUR/USD 1,18 +0,01 BTC/USD Бирж. 6424,50 +130,90 IMOEX 2412,75 +0,35% RTSI 1143,45 +0,82% Brent 78,89 -0,42% DJIA 26609,41 +0,77% Nasdaq 8006,60 +0,71%
WADA проголосовало за восстановление РУСАДА
Лента новостей
Самый дорогой в мире выставленный на продажу дом оценили в $446 млн 16:41, Бизнес Опубликован шорт-лист Букеровской премии 16:37, Общество Volkswagen стал транспортным партнером «Гидроавиасалона-2018» 16:25, Пресс-релизы ЦБ уволил около 10% сотрудников службы банковского надзора 16:17, Финансы Умная электроэнергия: как небольшие электростанции меняют энергетику 16:13, РБК и Schneider Electric Силуанов счел завышенным прогноз ЦБ по инфляции 16:06, Экономика WADA проголосовало за восстановление РУСАДА 16:00, Общество В Москве с топорами напали на такси и ограбили пассажиров на ₽4,5 млн 15:53, Общество Ходорковский заявил об опасности расследования гибели журналистов в ЦАР 15:44, Общество Финансовая корпорация PNC начала работать с Ripple: токен подорожал 15:38, Крипто Aston Martin оценила капитализацию после IPO в $6,7 млрд 15:37, Бизнес В Роттердаме сняли карантин с круизного лайнера 15:31, Общество В Думе назвали условие перевода миллиардов Захарченко в Пенсионный фонд 15:26, Политика Мерил Стрип продает пентхаус в Нью-Йорке за $24,6 млн 15:23, Стиль Поисковики и правообладатели вместе создадут антипиратский реестр 15:16, Технологии и медиа Трамп потребовал от ОПЕК немедленно снизить цены на нефть 15:14, Финансы Как производят мраморную говядину в России 15:09, РБК и Мираторг Скворцова рассказала об отличиях женского мышления от мужского 15:04, Общество Промсвязьбанк потребовал взыскать с Дмитрия Минца $20 млн 15:02, Финансы Глава JP Morgan назвал противостояние США и Китая торговой перестрелкой 14:57, Политика Принцессы нашего времени: 8 королевских особ с отличным стилем 14:52, Pink Госдума ужесточила наказание за отказ удалять ложную информацию 14:50, Политика Суд отправил Ле Пен на психиатрическую экспертизу из-за твитов про ИГ 14:43, Политика Путин рассказал о душевном и искреннем отношении к женщинам в России 14:36, Общество Как доказать, что вас обманули контрагенты 14:35, Строительство  Еврокомиссар назвала Facebook «каналом грязи» и пригрозила санкциями 14:29, Технологии и медиа Двукратный чемпион России в составе «Зенита» Лазович завершил карьеру 14:27, Спорт Ковер на стене: бытовые привычки из прошлого, от которых отказались 14:22, Недвижимость
WADA проголосовало за восстановление РУСАДА
Допинговый скандал, 16:00
0
WADA проголосовало за восстановление РУСАДА
Российское антидопинговое агентство восстанавливают в правах. Правда, WADA требует от организации выполнить еще одно условие
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Большинство членов исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) проголосовали за восстановление статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом говорится в сообщении в Twitter WADA.

«Сегодня подавляющим большинством исполнительный комитет WADA принял решение восстановить РУСАДА как соответствующую [антидопинговому] кодексу», — заявил президент WADA Крэйг Риди.

Решением исполкома для РУСАДА также устанавливаются временные рамки, в течение которых WADA должно получить доступ к базе данных и образцам бывшей Московской антидопинговой лаборатории. «Исполком выражает явную готовность к лишению РУСАДА статуса в случае неисполнения требований в срок», — заключил Риди.

Отсутствие официального статуса у РУСАДА мешало восстановлению дисквалифицированных российских спортивных федераций. Теперь, например, Всероссийская федерация легкой атлетики сможет запросить у Международной легкоатлетической федерации разрешение на аккредитацию, с которой российские атлеты вновь смогут выступать под своим флагом. Кроме того, Россия сможет подавать заявки на проведение международных соревнований.

Россия приветствует решение международной организации, сказала ТАСС вице-премьер Ольга Голодец. Она напомнила, что была введена уголовная ответственность за склонение к употреблению запрещенных препаратов, утвержден перечень субстанций и методов, недопустимых в спорте.

Ранее независимый комитет WADA рекомендовал восстановить РУСАДА в правах. В комитете приняли во внимание, что в российской антидопинговой системе «произошли значительные изменения».

Российское агентство было лишено прав в 2015 году после выхода доклада комиссии Ричарда Макларена, в котором рассказывалось о государственной допинговой программе в российском спорте. Для восстановления РУСАДА от России требовали признать выводы комиссии Макларена о государственной допинговой программе и предоставить доступ к образцам в московской лаборатории.

По информации Би-би-си, Россия и WADA договорились о компромиссных условиях восстановления РУСАДА. В частности, в требование о признании выводов комиссии Макларена были внесены «весьма скромные изменения в формулировках».

Автор: Павел Казарновский.
Теги: WADA , РУСАДА , Ричард Макларен
Главное
Силуанов объяснил рост расходов на мотивацию госслужащих Экономика
Материалы по теме
WADA объяснило рекомендацию восстановить статус РУСАДА Политика
Посольство России отреагировало на сообщения СМИ о кибератаке на WADA Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter