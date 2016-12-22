Возвращение РУСАДА: произошла ли амнистия российского спорта

Что решило WADA
Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) восстановил статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА). За это решение проголосовали девять членов комитета, против — двое, представитель Океании Грант Робертсон Ли и вице-президент WADA Линда Хеллеланд; представитель Европы Витольд Банька воздержался.
РУСАДА было лишено прав в ноябре 2015 года после доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В ноябре 2017 года WADA отказалось восстанавливать РУСАДА в правах, поскольку Москва не признала выводы комиссии Макларена о существовании в России во время проведения Олимпиады 2014 года в Сочи государственной системы фармакологической «поддержки» ведущих атлетов и дальнейшего их прикрытия, а это было обязательным условием возвращения РУСАДА его статуса. Российские чиновники говорили, что это требование невыполнимо. Однако после долгих переговоров с WADA российские власти написали письмо с признанием выводов комиссии Международного олимпийского комитета под руководством Самуэля Шмида о вовлеченности Министерства спорта РФ в допинг-скандал, при этом о выводах комиссии Макларена в документе не упоминалось. Таким образом стороны избежали признания Москвой существования государственной системы поддержки допинга.
Теперь WADA признало выполнение Москвой «дорожной карты» по восстановлению в организации. Но остается последнее требование: Россия должна до конца года предоставить доступ согласованному Минспорта и WADA независимому эксперту к базе допинг-проб московской лаборатории. Перепроверка допинг-проб должна завершиться до 30 июня 2019 года. Если РУСАДА не выполнит это условия, то снова лишится аккредитации — на этот раз «с более жесткими условиями восстановления».
Договоренности о доступе WADA к московской лаборатории уже достигнуты, иначе международная организация не приняла бы это решение, уверена первый зампред комитета Думы по международной политике, олимпийская чемпионка Светлана Журова. Приведет ли допуск независимого эксперта к базе московской лаборатории к новым допинговым скандалам — сказать трудно, продолжает она. «Мы не можем знать, что там. Больше всех этим возмущается почему-то [Григорий] Родченков, может быть, ему есть что скрывать?» — подчеркнула олимпийская чемпионка, напомнив, что именно в связи с его уголовным делом были опечатаны пробы.
Помещение Московской антидопинговой лаборатории было опечатано Следственным комитетом в связи с расследованием случаев употребления допинга. СК возбудил очередное уголовное дело против экс-главы лаборатории Григория Родченкова в ноябре 2017 года. Его и бывшего начальника отдела допинг-контроля Тимофея Соболевского подозревают в воспрепятствовании предварительному расследованию. До этого российское следствие уже обвинило Родченкова в злоупотреблении полномочиями и уничтожении проб российских спортсменов.
Что даст России восстановление РУСАДА в правах
РУСАДА сможет выдавать разрешения на терапевтические исключения спортсменам, проводить допинг-тесты и участвовать в работе WADA. Проводить анализ проб самостоятельно РУСАДА сможет после официальной аккредитации Российской антидопинговой лаборатории в МГУ.
По новым правилам WADA, вступившим в силу 1 апреля 2018 года, отсутствие аккредитации национального антидопингового агентства делает невозможным получение права на проведение в этой стране международных соревнований, проходящих под эгидой федераций, подписавших Всемирный антидопинговый кодекс. Теперь Россия сможет снова претендовать на проведение крупных международных турниров. О планах претендовать на проведение чемпионата мира или этапа Кубка мира уже заявил президент союза биатлонистов России Владимир Драчев. Но на ближайшие годы турниры расписаны, так что чемпионат мира по биатлону Россия сможет получить не ранее 2024 года.
Восстановление статуса РУСАДА сможет ускорить возвращение прав и другим важнейшим для российского спорта институтам, в частности Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Восстановление РУСАДА — ключевое требование к дальнейшему восстановлению ВФЛА, но есть еще нерешенные задачи, которые будут решаться до совета ИААФ в декабре, сказала РБК пресс-секретарь ВФЛА Наталья Юхарева. «У нас осталось достаточно времени, чтобы уладить все вопросы, продвинуться вперед и надеяться, что в декабре будет решение, которое нас обрадует», — добавила пресс-секретарь.
«Возможно, что в декабре нас частично восстановят в правах, но при условии сдачи определенного количества проб и других ограничениях в рамках антидопинговой работы», — уточнила Юхарева. В случае восстановления ВФЛА в Международной легкоатлетической федерации российские легкоатлеты смогут выступать под национальным флагом.
Новости о возвращении прав РУСАДА дают возможность надеяться, что две всемирные спортивные организации — Международная ассоциация легкоатлетических федераций и Международный паралимпийский комитет — также восстановят в правах российские организации, считает Журова. В их «дорожных картах» первым пунктом стояло именно восстановление РУСАДА, говорит она.
«В связи с решением WADA мне представляется, что никаких препятствий для нашего восстановления больше нет», — заявил «Спорт-Экспрессу» глава Паралимпийского комитета России Владимир Лукин. В случае восстановления российские спортсмены смогут вернуться на Параолимпийские игры.
Как отреагировали противники восстановления
У многих атлетов и спортивных функционеров на Западе решение WADA вызвало негодование. Адвокат Ричард Волден, представляющий интересы бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, назвал действия организации «грубейшим предательством чистых атлетов в истории олимпийского спорта». «Соединенные Штаты напрасно тратят свои деньги, спонсируя WADA, которое, очевидно, не обладает возможностями разобраться с проблемой спонсируемого российским государством допинга», — заявил Волден (цитата по ITV).
Антидопинговое агентство США — USADA — также раскритиковало действия всемирного агентства. «Сегодня WADA приняло важнейшее решение в своей истории и нанесло серьезнейший удар по репутации чистых атлетов по всему миру», — говорится в официальном заявлении главы USADA Тревиса Тайгарта. «Решение WADA восстановить Россию, несмотря на невыполнение этой страной двух пунктов «дорожной карты», вызывает недоумение и не поддается объяснению», — добавил он, потребовав реформы WADA.
Голосовавшая «против» вице-президент WADA Линда Хелелланд заявила, что «разочарована» решением своих коллег. Восстановление РУСАДА размывает авторитет WADA и ставит под вопрос эффективность его работы в глазах чистых атлетов, полагает она.
Против смягчение позиции по делу о российском допинге выступили и семь членов специального комитета атлетов при WADA. «Недопустимо, чтобы кто-то мог быть вовлечен в крупнейший допинговый скандал в XXI веке, а потом был восстановлен в правах без выполнения выдвинутых ему требований», — возмутились Бен Сэндфорд, Грета Нейманс и другие представители комитета.
Президент WADA Крэйг Риди признал, что решение WADA «не будет одобрено всеми». По его словам, из-за «вопиющей» степени допинговых манипуляций медалей лишились многие участники Олимпийских игр и параолимпийцы и «вполне понятно, почему скептично относятся к тому, что выглядит как восстановление провинившихся атлетов». В то же время, надеется Риди, прессинг WADA в отношении России позволит организации убедиться, что олимпийский спорт будет по-настоящему чистым в будущем.