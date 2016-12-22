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Число верящих в безвредность алкоголя россиян выросло в 2,5 раза
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Число верящих в безвредность алкоголя россиян выросло в 2,5 раза
Общество, 11:24
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Число верящих в безвредность алкоголя россиян выросло в 2,5 раза
Социологи зафиксировали увеличение числа россиян, которые уверены в существовании безвредных доз алкогольных напитков. При этом, если верить респондентам, пить за последние годы они стали меньше
Фото: Александр Матухно / ТАСС

В ходе социологического опроса, который провел ВЦИОМ, россиян спросили, согласны ли они с мнением, что существуют безвредные дозы алкогольных напитков. Если в 2017 году положительно на этот вопрос ответили только 15% респондентов, то теперь это число выросло до 39%.

Наименее опасным для здоровья напитком опрошенные назвали вино. Среди людей с высшим образованием его употребление в небольших дозах безвредным назвал 61%. По 14% россиян к таким напиткам отнесли пиво и водку. 8% безвредным посчитали самогон.

Опрошенные при этом заверяли, что пить стали меньше. Например, совсем не употребляют спиртное 40% (на 1% больше, чем год назад, и +14% по сравнению с 2009 годом). 24% респондентов (-2% по сравнению с 2017 годом) заявили, что пьют реже чем раз в месяц, 30% утверждают, что выпивают не чаще одного-трех раз в месяц (годом ранее — 28%).

1% опрошенных признался, что употребляет алкоголь каждый день.

В сентябре прошлого года глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова признала, что в ряде регионов страны существует проблема хронического алкоголизма. Так, по ее словам, на Дальнем Востоке пьянство является причиной смертности у мужчин в возрасте до 35 лет в 70% случаев.

Год назад еще один опрос ВЦИОМ продемонстрировал, что 41% россиян считает недостаточными существующие меры по сокращению потребления алкоголя.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: алкоголь , алкоголизм
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