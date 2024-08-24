Министр просвещения рассказал о формате учебы курских школьников

Кравцов во время поездки в регион провел августовское педагогическое совещание. Курские школьники будут получать образование в дистанционном, очном и смешанном форматах в зависимости от района или города проживания

Сергей Кравцов (слева) (Фото: minprosrf / Telegram)

Министр просвещения Сергей Кравцов посетил Курскую область и провел там педагогическое совещание, сообщается в телеграм-канале ведомства.

«В новом учебном году часть школ [региона] будет работать в очном режиме, часть — в дистанционном. Для этого есть все необходимые ресурсы. Прежде всего это государственная информационная система «Моя школа». Также обеспечим всех школьников учебниками. В ряде школ образовательный процесс будет организован в смешанном формате», — сообщил Кравцов.

Он добавил, что поддерживается связь с теми регионами, где в пунктах временного размещения находятся покинувшие Курскую область жители, там детям обеспечат возможность пойти в школу 2 сентября (1-е число выпадает на воскресенье) очно.

Врио губернатора региона Алексей Смирнов, сообщая о визите министра, добавил, что в область поставили более 10 т гуманитарного груза — продукты питания, учебные материалы и компьютерное оборудование.

Во время поездки Кравцов возложил цветы на мемориале «Курская битва» в центре Курска — 23 августа была 81-я годовщина окончания этого танкового сражения.

Смирнов ранее сообщал, что дистанционный формат обучения в школах установят в приграничных районах Курской области, в столице региона, а также в Курчатове (там находится Курская АЭС) и Льгове. В Дмитриевском, Конышевском, Курчатовском, Медвенском, Обоянском, Октябрьском и Курском районах будет организован смешанный формат обучения, в остальных муниципалитетах занятия будут проходить в очном формате. При этом родители смогут подать заявку на перевод ребенка на дистанционное обучение.

Глава соседней Белгородской области Вячеслав Гладков говорил, что школьников, живущих в приграничье региона (из Шебекинского, Грайворонского, Краснояружского, Борисовского и Валуйского округов), будут отправлять в другие регионы на очное обучение.