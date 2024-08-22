Часть курских школ перейдут на дистанционный формат

Школы в приграничных районах Курской области, Курске, Курчатове и Льгове перейдут на заочную форму обучения, в семи районах будет смешанный формат. Вывезенных в другие регионы детей временно зачислят в школы по месту пребывания

В приграничных районах Курской области, столице региона, Курчатове (там находится Курская АЭС) и Льгове школы переведут на дистанционный формат, сообщил в телеграм-канале врио главы региона Алексей Смирнов. Также в заочном формате начнется учебный год в школах, на базе которых созданы пункты временного размещения (ПВР) для жителей, которых вывозят с приграничных территорий.

В Дмитриевском, Конышевском, Курчатовском, Медвенском, Обоянском, Октябрьском и Курском районах будет организован смешанный формат обучения, в остальных муниципалитетах занятия будут проходить в очном формате. При этом родители могут подать заявку на перевод ребенка на дистанционное обучение.

Дети из приграничных районов, оставшиеся в Курской области, будут зачислены в школы области. Курских школьников, которые находятся в других регионах, — по данным Смирнова, таких почти 3,5 тыс. — временно зачислят в школы по месту пребывания, Минобрнауки Курской области ведет такую работу с другими субъектами, отметил врио губернатора. Школьников из подлежащих отселению районов обеспечат учебниками, планшетами и ноутбуками, добавил он.

«Организации среднего профессионального образования и высшие учебные заведения решение о формате проведения занятий будут принимать самостоятельно», — заключил Смирнов.

О том, что часть курских школ могут перевести на дистанционный формат, говорил 15 августа врио замгубернатора региона Виктор Карамышев. По его словам, на тот момент из опасных зон выехали 14 тыс. школьников.

22 августа на совещании по ситуации в Курской области вице-премьер Денис Мантуров доложил президенту Владимиру Путину, что на заочный формат обучения переведут часть курских школьников. Он добавил, что эвакуированные дети «смогут без бюрократии» учиться в том городе, в котором они находятся.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои. В регионе действуют режимы ЧС федерального значения и КТО. Из шести приграничных районов и двух, соседствующих с Курской АЭС, выехали 133 тыс. человек, сообщил Смирнов 22 августа. В подлежащей отселению зоне остаются около 20 тыс. человек, добавил он.