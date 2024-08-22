Более 100 школ в приграничье начнут учебный год в онлайн-формате
В приграничных российских регионах 114 школ начнут новый учебный год в дистанционном формате, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на совещании с президентом Владимиром Путиным.
По словам министра, для этого совместно с Минцифры создали информационную систему «Моя школа», где собраны все учебные материалы. Кравцов добавил, что школьники из Курской области, где несколько недель идут бои, приступят к учебе «вместе со всей страной».
Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что школьников, которые живут в приграничных районах области, в новом учебном году будут отправлять в другие регионы на очное обучение.
С 6 августа в Курской области идут бои с Вооруженными силами Украины. Врио губернатора Алексей Смирнов 12 августа сообщил о переходе под контроль Украины 28 населенных пунктов. В некоторых районах объявили эвакуацию — приграничье покинули более 133 тыс. человек.
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