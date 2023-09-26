В Эстонии предложили переименовать Калининград в Кенигсберг

Калининграду следует вернуть 700-летнее название Кенигсберг, а Кингисеппу — данное Петром I имя Ямбург, предложили эстонские депутаты. Кремль называл идею переименования Калининграда «даже уже не русофобией», а безумием

Калининград (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

В Эстонии следует прекратить использовать нынешнее название Калининграда, принятое в советские времена, заменив его историческим названием Кенигсберг, постановил комитет по иностранным делам эстонского парламента (рийгикогу).

Председатель комитета Марко Михкельсон отметил, что это решение должно быть принято вслед за Польшей, Латвией и Литвой. Аналогично депутаты решили поступить и с городом Кингисепп в Ленинградской области, переименовав его в Ямбург (название до 1922 года) или Яама.

До 1255 года Калининград назывался Твангсте, его переименовали в честь чешского короля Пржемысла Отакара II (1233–1278). В различных языках Калининград носит разные названия. В литовском — Karaliaučius, в польском — Królewiec, в чешском — Královec. В 2013-м большинство опрошенных калининградцев (69%) не поддержали идею переименовать город, следовало из опроса «Калининградской мониторинговой группы». Кингисепп, когда им владела Швеция, назывался Jamogord и Jama, в 1703-м его переименовал Петр I — в Ямбург на немецкий манер, а в 1922-м название изменили в честь эстонского революционера Виктора Кингисеппа. В 1993 году только 10% жителей города высказались за возвращение исторического названия. В немецком языке город до сих пор называется Jamburg, в эстонском и финском — Jaama, в шведском — Jama.

Предложение о переименовании Калининграда в эстонском языке внесла весной консервативная партия. «Красивый город, располагавшийся на исторической территории Пруссии, был превращен в руины и захвачен Красной Армией в конце Второй мировой войны», — говорилось в пояснительной записке. Депутаты призвали отказаться от «насильно навязанного нам красного названия в русском стиле с кровавым фоном и вернуться к историческим корням».

В середине сентября немецкий министр обороны Борис Писториус назвал Калининград Кенигсбергом. «Литва находится в ловушке между Кенигсбергом, Россией и Белоруссией», — сказал он.

Кремль весной подверг резкой критике решение Польши использовать старое название Калининграда. «Это даже уже не русофобия, это такие граничащие с безумием процессы, которые происходят в Польше», — рассказал представитель президента Дмитрий Песков.