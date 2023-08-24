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«Дочка» РЖД показала макет нового вагона СВ

«Дочка» РЖД показала макет нового вагона СВ с полками-трансформерами, сейфом и мультимедиа
В новых вагонах СВ полки расположены друг над другом, их можно трансформировать в диван или кровать. Каждое купе оснащено сейфами и столиками со встроенной раковиной, а в вагоне размещена душевая кабина

Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) показала полноразмерный макет нового вагона класса СВ на форуме «PRO//Движение.Экспо» в Санкт-Петербурге.

В компании сообщили, что главной особенностью нового салона являются увеличенная до 90 см ширина спальных полок, а также концепция «объединенного купе».

Фото: luchshe_poezdom / VK
Фото: luchshe_poezdom / VK
Фото: luchshe_poezdom / VK
Фото: luchshe_poezdom / VK
Фото: luchshe_poezdom / VK

В обновленном СВ пассажиры смогут настраивать пространство под себя, к примеру, переводить верхнюю полку из горизонтального положения в вертикальное, трансформировать свою полку в диван в дневное время суток или в полноценную кровать — в ночное, подчеркнули в ФПК.

Помимо этого, каждое купе планируется оснастить откидным стулом, столиком со встроенной раковиной, лестницей для подъема на верхнюю полку, экранами мультимедийной системы с возможностью выбора транслируемого контента, индивидуальными розетками 220 В и USB-разъемами для зарядки гаджетов, сейфами. Также здесь есть глубокий шкаф для одежды, а цветовая гамма вагона выполнена в светлых бежевых тонах.

«В вагоне также будет размещена душевая кабина. Для этого переоборудуют одно из купе», — добавили в компании, отметив, что речь идет о замене интерьера в уже существующих вагонах, а не о создании новых.

До конца года ФПК планирует получить 21 обновленный вагон СВ. Они начнут курсирование в фирменных поездах между Москвой и регионами, а также в составах сообщением с Санкт-Петербургом и Хабаровском на Дальнем Востоке. «Не исключено, что обновленные вагоны СВ в будущем могут быть также включены в составы туристических поездов», — уточнили в пресс-службе.

Впервые ФПК показала, как будут выглядеть новые вагоны СВ, в июне этого года. Тогда компания показала 3D-визуализацию интерьеров новых вагонов, которые практически не отличимы от представленного макета.

Фото: федеральная пассажирская компания
Фото: федеральная пассажирская компания
Фото: федеральная пассажирская компания
Фото: федеральная пассажирская компания
Фото: федеральная пассажирская компания
Фото: федеральная пассажирская компания
Фото: федеральная пассажирская компания
Фото: федеральная пассажирская компания
Фото: федеральная пассажирская компания
Фото: федеральная пассажирская компания
Фото: федеральная пассажирская компания
Фото: федеральная пассажирская компания

В мае глава РЖД Олег Белозеров рассказывал, что к 2027 году РЖД планируют закончить строительство российского высокоскоростного поезда, разработка которого идет несколько лет. Предполагается, что максимальная скорость составит 360 км/ч. Сейчас, по его словам, подготовлен дизайн состава, также специалисты прорисовали проект поезда на дальнейших стадиях его производства.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
РЖД вагоны Москва Санкт-Петербург Хабаровск макеты
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