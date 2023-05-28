Глава РЖД назвал срок получения высокоскоростного поезда нового поколения

Олег Белозеров (Фото: Артём Геодакян / ТАСС)

«Российские железные дороги» (РЖД) должны получить отечественный высокоскоростной поезд к 2027 году, заявил глава компании Олег Белозеров в эфире программы «Картина мира» на канале «Культура».

«Высокоскоростной поезд мы сейчас строим. И по поручению президента мы планируем, что в 2027 году у нас будет высокоскоростной поезд следующего поколения», — сказал он.

Поезд, как уточнил Белозеров, будет полностью отечественного производства. Сейчас, по его словам, уже разработан дизайн состава, также специалисты прорисовали проект поезда на дальнейших стадиях его производства.

Разработка отечественного высокоскоростного поезда идет уже несколько лет. В 2019 году для разработки и проектирования скоростного электропоезда РЖД создали Инжиниринговый центр железнодорожного транспорта. В июле 2021 года «Синара — Транспортные машины» (СТМ) объявила о планах реализовать проект по созданию российского высокоскоростного пассажирского поезда совместно с РЖД.

СТМ входит в группу компаний «Синара» и объединяет 11 предприятий, занятых разработкой и сервисным обслуживанием железнодорожной техники и дизельных промышленных установок. В частности, она выпускает скоростные поезда «Ласточка».

В октябре 2022 года в РЖД сообщили, что разработка идет, и предложили гражданам выбрать дизайн нового поезда. Максимальная скорость поезда должна составить 360 км/ч, уточняли в компании. Тогда ожидалось, что электропоезд будет готов в 2028 году.