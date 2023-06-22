«Дочка» РЖД показала новую форму проводников

Помимо пиджаков и брюк или юбок в комплекты добавили плащи, жилеты, шарфы, перчатки, а для сотрудниц — еще и платья и женскую обувь

«Федеральная пассажирская компания» (ФПК, «дочка» РЖД) представила новую форму проводников. Помимо пиджаков и брюк или юбок сотрудникам полагаются плащи, жилеты, шарфы, перчатки, а для работниц — платья и женская обувь.

Для проводников фирменных поездов и «Ласточек» также предусмотрены брендированные аксессуары: сумка для ручной клади, дорожный чемодан и чехол для одежды.

Всего в ФПК работает более 58 тыс. сотрудников, включая 28 тыс. проводников, более 1,5 тыс. начальников поездов, около 3,6 тыс. кассиров.

В 2009 году сотрудников проводниц, билетных кассиров и машинистов переодели в новую форму холодного серого и красного цветов. Дизайнер Виктория Андреянова тогда говорила, что для проводниц, например, придумали отделанную красным кантом серую куртку на молнии, блузки разных цветов и с разной длиной рукава, прямую юбку, полосатый шарф и фирменную фетровую шапочку с символикой РЖД, а для холодного времени года — плащ на подстежке оттенка графита, трикотажный жилет, черное пуховое пальто, перчатки, красный шерстяной шарф и черную зимнюю шапочку из дубленой овчины, напоминающую кокошник. По ее словам, к форме должна прилагаться инструкция, в которой прописано, в каких случаях нужно надевать те или иные комплекты, вплоть до описания допустимого маникюра, прически и длины юбки. Короткие юбки были запрещены.