Партнер «Победы» объяснил отказ допустить пассажирку к рейсу

В компании UTG, занимающейся обслуживанием пассажиров в московском аэропорту Внуково, объяснили РБК причины, по которым пассажирку «Победы» не допустили до рейса Москва — Чебоксары. Видео, на котором она просила пустить ее на самолет, ранее появилось в Cети.

«Пассажир прибыл на рейс DP 457 21 августа 2019 года в 19:19, за одну минуту до планового окончания посадки», — пояснила представитель компании Екатерина Колобова.

При себе женщина имела ручную кладь, габариты которой превышали предусмотренные в правилах авиакомпании «Победа» (36х30х20 см). Агент-контролер сообщил ей, что она должна привести сверхнормативную ручную кладь в соответствие с нормативами до завершения посадки, но женщина выполнила требования лишь после ее окончания, сообщили в UTG.

В компании отметили, что женщине отказали в обслуживании, чтобы без опозданий доставить на борт самолета 183 пассажира, уже ожидавших в автобусе, и в соответствии со стандартом, установленным «Победой». В компании напомнили о необходимости заранее планировать приезд в аэропорт и не нарушать правила перевозки багажа.