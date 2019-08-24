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МВД сообщило о более 100 тыс. зрителей на концерте в честь флага в Москве
На митинге-концерте выступили Филипп Киркоров и Светлана Сурганова. Его участники составили знамя из 2 тыс. флагов. Ранее митинг на проспекте Сахарова собиралась провести оппозиция
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Праздничный концерт в честь Дня российского флага на проспекте Сахарова в Москве посетили более 100 тыс. человек. Об этом сообщила РБК официальный представитель МИД России Ирина Волк.

«В центре столицы, на проспекте Академика Сахарова, проходит праздничный концерт, посвященный 350-летию государственного флага России. В мероприятии участвуют свыше 100 тыс. человек», — заявила Волк.

Она добавила, что во время мероприятия охрану порядка обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии.

Из-за проведения концерта в Москве до 23:59 субботы перекрыты для движения участки на улице Маши Порываевой от проспекта Академика Сахарова до улицы Каланчевская и на проспекте Академика Сахарова (от Садового кольца до улицы Маши Порываевой). Для движения транспорта перекрыт Местный проезд (участок от проспекта Академика Сахарова и улицы Маши Порываевой до Орликова переулка), а также участки улицы Архитектора Рочегова.

На концерте к 15:00 выступили Филипп Киркоров, группа «Сурганова и оркестр».

В рамках мероприятия также состоялся флешмоб «Флаг-рекордсмен». Его участники акции развернули полотно из 2 тыс. флагов российских городов и общественных организаций, на котором читалось сложенное из цветов триколора слово «Россия». Общий размер полотна составил 120х20 метров. Позже на проспекте был также развернут российский триколор площадью более 2,5 тыс. кв. м.

Заявку на проведение в этот день на проспекте Сахарова митинга с требованием допустить незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму ранее подавали глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева и координатор московского отделения «Открытой России» Татьяна Усманова. Мэрия Москвы отказалась дать согласие на проведение акции на Сахарова, предложив перенести ее проведение в Марьино. Это предложение оппозиция отклонила.

Автор: Влада Ольшанская
Теги: концерт, флаг России
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