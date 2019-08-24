МВД сообщило о более 100 тыс. зрителей на концерте в честь флага в Москве

МВД сообщило о более 100 тыс. зрителей на концерте в честь флага в Москве

На митинге-концерте выступили Филипп Киркоров и Светлана Сурганова. Его участники составили знамя из 2 тыс. флагов. Ранее митинг на проспекте Сахарова собиралась провести оппозиция

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Праздничный концерт в честь Дня российского флага на проспекте Сахарова в Москве посетили более 100 тыс. человек. Об этом сообщила РБК официальный представитель МИД России Ирина Волк.

«В центре столицы, на проспекте Академика Сахарова, проходит праздничный концерт, посвященный 350-летию государственного флага России. В мероприятии участвуют свыше 100 тыс. человек», — заявила Волк.

Она добавила, что во время мероприятия охрану порядка обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии.

Из-за проведения концерта в Москве до 23:59 субботы перекрыты для движения участки на улице Маши Порываевой от проспекта Академика Сахарова до улицы Каланчевская и на проспекте Академика Сахарова (от Садового кольца до улицы Маши Порываевой). Для движения транспорта перекрыт Местный проезд (участок от проспекта Академика Сахарова и улицы Маши Порываевой до Орликова переулка), а также участки улицы Архитектора Рочегова.



На концерте к 15:00 выступили Филипп Киркоров, группа «Сурганова и оркестр».

В рамках мероприятия также состоялся флешмоб «Флаг-рекордсмен». Его участники акции развернули полотно из 2 тыс. флагов российских городов и общественных организаций, на котором читалось сложенное из цветов триколора слово «Россия». Общий размер полотна составил 120х20 метров. Позже на проспекте был также развернут российский триколор площадью более 2,5 тыс. кв. м.