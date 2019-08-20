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Оппозиция подала заявки на очередной митинг 31 августа

В мэрию Москвы направили две заявки на проведение митинга в субботу, 31 августа, сообщил РБК пресс-секретарь Дмитрия Гудкова Алексей Обухов. По его словам, в качестве возможных вариантов для проведения митинга с числом участников в 100 тыс. человек заявлены проспект Сахарова и проспект Мира.

Участники акций, как следует из заявки, намерены выступить в поддержку требований обеспечить равный доступ к участию в выборах и соблюдение прав человека.

Заявку на проведение митинга подали член совета московского отделения «Партии перемен» Эльвира Вихарева и руководитель психологической службы «Руси сидящей», представитель движения «Психология за права человека» Иван Брушлинский.

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Ранее Вихарева вместе с незарегистрированным кандидатом в Мосгордуму Александром Соловьевым и координатором московского отделения «Открытой России» Татьяной Усмановой подавала заявку на проведение митингов на 100 тыс. человек 24 августа. Однако власти Москвы не согласовали проведение акций в предложенных оппозицией местах (проспект Сахарова и площадь Победы) и предложили перенести их в Марьино.

По словам Обухова, от предложения мэрии оппозиция отказалась.

Теги: Москва, митинг
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