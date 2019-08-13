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Оппозиция подала заявки на очередной митинг 24 августа

В мэрию Москвы направлены две заявка на новый митинг на 24 августа, его организаторы — глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Александр Соловьев и координатор московского отделения «Открытой России» Татьяна Усманова. Копии документов есть в распоряжении РБК.

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Согласно первой заявке, организаторы планируют провести шествие от Каланчевской улицы до Тургеневской площади или митинг на внешней стороне проспекта Сахарова. Предполагаемое количество участников — 100 тыс. человек. Цель митинга — «выступление в поддержку требований об обеспечении равного доступа кандидатов к участию в выборах депутатов Московской городской думы седьмого созыва и об освобождении политических заключенных».

Согласно второй заявке, организаторы планируют митинг на площади Победы, на участке между Кутузовским проспектом, улицей генерала Ермолова, Поклонной улицей и Монументом Победы. С аналогичными первой заявке численностью и целями.

Координатор московского отделения «Открытой России» Татьяна Усманова в разговоре с РБК приоритетным вариантом для проведения митинга назвала площадку на Поклонной горе «с учетом малой вместимости» проспекта Сахарова. Шествие 24 августа планируется провести на Поклонной горе с участием артистов, добавила она.

Предыдущий митинг оппозиции с теми же требованиями прошел 10 августа на проспекте Сахарова. Тогда акция, по оценке активистов проекта «Белый счетчик», собрала до 60 тыс. участников. Полиция, в свою очередь, заявила о 20 тыс. пришедших на мероприятие.

Первый замруководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник не был доступен для комментариев. РБК отправил запрос в его департамент с просьбой прокомментировать заявку оппозиции.

Теги: акция протеста, митинг, Москва
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