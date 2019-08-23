В Москве перекроют улицы из-за концерта в честь Дня флага России

В Москве ограничат движение на нескольких улицах из-за проведения концерта, посвященного Дню российского флага. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса.

Движение автомобилей будет перекрыто в субботу, 24 августа, с 0:01 до 23:59. Перекрыты будут участки на улице Маши Порываевой от проспекта Академика Сахарова до улицы Каланчевская и на проспекте Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой.

Движение транспорта будет перекрыто на участках проезда от проспекта Академика Сахарова и улицы Маши Порываевой до Орликова переулка, а также на улице Архитектора Рочегова.

Кроме того, до 1 сентября для автомобилистов будут недоступны парковки закрытого типа № 9032 по адресу ул. Маши Порываевой, вл. 7 и № 9021 на проспекте Академика Сахарова, вл. 9–11.

Концерт «Герои рядом с нами» пройдет на проспекте Академика Сахарова 24 августа с 14:00 до 18:00 мск. Как сообщается на сайте столичной мэрии, в мероприятии примут участие музыканты Кристина Орбакайте, Владимир Кузьмин, «Голубые береты», «Сурганова и оркестр» и другие. В 11:00 на проспекте состоится флешмоб «Флаг-рекордсмен».