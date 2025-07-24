Родственникам погибших пассажиров Ан-24 выплатят компенсации

Самолет Ан-24 (Фото: Марина Лысцева / Reuters)

Семьям жертв авиакатастрофы с участием самолета Ан-24 в Амурской области окажут всю необходимую помощь и выплатят компенсации, сообщили в правительстве России.

«Родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь. Также будет проведена работа по выплате соответствующих компенсаций», — говорится в сообщении.

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында, пропал с радаров утром 24 июля.

Позднее сотрудники МЧС обнаружили обломки самолета в 15 км от Тынды — места назначения. На борту самолета находились 43 пассажира (из них — пять детей) и шесть членов экипажа. По предварительным данным, все они погибли.

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