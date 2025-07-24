ТАСС: по предварительным данным, упавший Ан-24 был технически исправен

ТАСС узнал, что упавший самолет Ан-24 был технически исправен

Самолет Ан-24 (Фото: Марина Лысцева / Reuters)

Потерпевший крушение в Амурской области самолет Ан-24, по предварительным данным, был технически исправен, сообщили агентству ТАСС в оперативных службах.

«Самолет был технически исправен перед вылетом — его проверяли технические службы и должен был проверять экипаж», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что полет самолета из Хабаровска в Благовещенск прошел нормально, без нарушений.

Ранее ТАСС узнал, что пропавший пассажирский самолет не подавал сигналов о проблемах или неполадках.

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында, пропал с радаров утром 24 июля.

Позднее сотрудники МЧС обнаружили обломки самолета в 15 км от Тынды — места назначения. На борту самолета находились 43 пассажира (из них пятеро детей) и шесть членов экипажа. По предварительным данным, все они погибли.

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