Минсельхоз предложил зафиксировать цены на социально значимые продукты

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В России могут зафиксировать цены на ряд социально значимых продуктов. Речь идет об увеличении доли долгосрочных контрактов производителей и торговых сетей и закреплении в документах стоимости товаров, пишут «Известия» со ссылкой на материалы Минсельхоза.

«Применение долгосрочных контрактов с формульным ценообразованием, учитывающим интересы как производителей, так и торговых сетей, позволит снизить волатильность рынка», — пояснили изданию в пресс-службе ведомства.

Источник издания в Минсельхозе уточнил, что речь идет, в частности, о ценах на овощи и куриные яйца. Возможность закрепления цен в таких контрактах рассматривается профильными ведомствами. Минсельхоз предложил Минпромторгу сформировать позицию по закреплению механизма фиксации стоимости в таких договорах.

Финальный перечень товаров для «заморозки» должно будет определять правительство, а Минсельхоз совместно с Минпромторгом и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) будут отслеживать формирование цен в этих контрактах.

На прошлой неделе эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предложили ряд мер, которые помогут сдержать инфляцию — в частности, на время зафиксировать цены на некоторые продукты. Аналимтики считают: необходимо на три-четыре месяца заморозить, в частности, стоимость мяса, яиц, хлеба и картофеля.