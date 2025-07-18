Эксперты ЦМАКП предложили заморозить цены на мясо, яйца и картофель

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Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предложили ряд мер, которые помогут сдержать инфляцию — в частности, на время зафиксировать цены на некоторые продукты. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на доклад центра.

Эксперты считают, что необходимо на три-четыре месяца заморозить, в частности, стоимость мяса, яиц, хлеба и картофеля. Добиться этого предлагают через долгосрочные соглашения между производителями и покупателями, в том числе государственными заказчиками.

Контроль инфляции возможен и за счет иных мер — к примеру, ускорения импорта из дружественных государств, считают в ЦМАКП. Среди других мер:

поставки фермерской продукции без участия посредников;

снижение пошлин на дефицитные товары;

ужесточение потребкредитования;

поддержка и стимулирование производства;

ограничение роста тарифов естественных монополий уровнем инфляции.

Ранее «Известия» писали, что в ряде регионов России фермеры массово сокращают поголовье кур-несушек из-за резкого падения цен на яйца и убыточности производства. По данным ассоциации «Народный фермер», рентабельность резко снизилась: в июне цена на яйца первой категории опустилась до 2 руб. при себестоимости до 5 руб. Несмотря на то что сейчас цена немного восстановилась — до 3,5 руб. — производители несут убытки и вынуждены сокращать поголовье.