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Эксперты заметили скачки цен на продукты в мире из-за погоды

FT: аномальная жара приводит к скачкам цен на продукты и разгоняет инфляцию
Аномально высокие температуры также способствуют росту инфляции по всему миру, поскольку ее основным драйвером является рост цен на продукты питания, отмечают исследователи
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Экстремальные погодные условия, которые вызывает глобальное изменение климата, приводят к скачкам цен на продукты по всему миру. Такой вывод содержится в исследовании Барселонского суперкомпьютерного центра, передает Funancial Times.

Эксперты уже проводили похожий анализ, однако тогда изучалось, как высокие температуры, вызывающие снижение урожайности и дефицит поставок, способствуют общему росту цен на продукты в долгосрочной перспективе. Новое исследование показывает, что могут происходить и краткосрочные резкие скачки цен на отдельные продукты, которые, в свою очередь, способствуют инфляции.

Исследование напрямую связывает десятки экстремальных климатических явлений с такими скачками цен и показывает растущую уязвимость продовольственных систем к экологическим потрясениям.

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Так, в прошлом году цена на оливковое масло в Европе подскочила на 50% после продолжительной засухи на юге Испании в 2022 и 2023 годах. В Индии из-за сильной жары в мае прошлого года цены на лук выросли на 89%, а в Корее цены на капусту подскочили на 70% после рекордной летней жары.

В Японии цены на рис выросли на 48% в сентябре после жары, накрывшей регион в августе. В Китае по той же причине цены на 30% выросли на овощи. В Калифорнии овощи из Аризоны стали стоить на 80% дороже в ноябре 2022 года после засухи.

Ведущий автор исследования Максимилиан Коц отметил, что многие из перечисленных погодных явлений «были совершенно беспрецедентными с исторической точки зрения». По его словам, температуры выходили далеко за пределы диапазона, на который рассчитывают специалисты, когда климат стабилен и не подвержен влиянию антропогенных выбросов».

Кроме того, аналитики пришли к выводу, что резкий рост цен на продукты питания через торговлю распространялся из отдельных регионов по всему остальному миру. Так, после трехкратного роста цен на какао из-за засухи и экстремальной жары в Гане и Кот-д'Ивуаре в Великобритании резко выросла стоимость шоколада.

Основным драйвером инфляции является рост цен на продукты питания, указали авторы исследования. Таким образом, аномально высокие температуры напрямую влияют на общие темпы инфляции в мире, пояснили они.

Исследование показало, что цены на продукты питания часто росли с интервалом в несколько месяцев после того, как возникало то или иное экстремальное погодное явление. Такая тенденция, вероятно, станет более распространенной по мере того, как климат будет меняться все интенсивнее, считают специалисты.

Если продовольственная система «продолжит реагировать так же, как мы видели недавно, то мы можем ожидать, что произойдет то же самое [с ценами на продукты питания] и, вероятно, более экстремальным и непредсказуемым образом», предупредил Коц.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Инфляция продукты рост цен глобальное потепление изменение климата цены на продукты
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