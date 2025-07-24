Видео с места крушения Ан-24 в Амурской области

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Появились кадры с места крушения Ан-24 в Амурской области. Он разбился в 15 км от города Тында. На борту находились 43 пассажира (из них 5 детей) и 6 членов экипажа. По предварительным данным, все они погибли.

Выживших на месте крушения Ан-24 при осмотре с воздуха, предварительно, не обнаружено, сообщили РБК в Центре обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности Амурской области.

Группа из 25 спасателей направляется на место авиакатастрофы. «А вертолёт Росавиации, который обнаружил этот самолёт упавший, его задача сейчас найти место где высадить группу, чтобы эта группа могла на земле обследовать место крушения. Возможно, высадка уже есть. У нас нет данных», – отметили в центре.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до семи лет.