Гинцбург назвал срок появления в России новой вакцины от туберкулеза

Гинцбург: новая вакцина от туберкулеза появится в России в середине 2025 года

«ГамТБвак», которая в перспективе может заменить БЦЖ, вероятно, начнут применять в середине июня 2025 года, сообщил директор Центра им. Гамалеи. Вакцина прошла третью фазу клинических испытаний

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Бустерная (используемая для ревакцинации. — РБК) вакцина «ГамТБвак», защищающая от заражения туберкулезом, может появиться в России в середине 2025 года, сообщил директор центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург на форуме «Здоровое общество», передает ТАСС.

Вакцина разработана специалистами центра, она уже прошла третью стадию клинических испытаний и может начать применяться в середине июня 2025 года, рассказал он. По словам Гинцбурга, участие в третьей фазе тестирования приняли около 2 тыс. пациентов.

«Сейчас идет статистическая обработка, если все будет, как планировалось, то страна в середине 2025 года будет иметь свою бустерную вакцину, которая будет защищать людей от инфицирования туберкулезом», — сказал директор центра.

В России уже существуют вакцины от туберкулеза. В частности, вакцинацию проводят при помощи БЦЖ — прививки делают большинству новорожденных в тех странах, где эта вакцина включена в прививочный календарь. Этой единственной доступной вакцине от туберкулеза более ста лет. Вакцинация БЦЖ лишь частично защищает от туберкулеза детей младшего возраста и не ограждает от болезни подростков и взрослых. Чтобы снизить смертность от туберкулеза на 90% во всем мире к 2035 году, Всемирная организация здравоохранения разработала стратегию, в которой прописала потребность в новой вакцине, эффективной для всех возрастов и способной сдержать распространение мультирезистентного туберкулеза.

Разработка «ГамТБвак» началась несколько лет назад. Гинцбург прогнозировал, что в перспективе она может заменить БЦЖ. Ранее он говорил, что вакцину планируют испытать на тысячах добровольцев в конце 2025 года. В 2026 году разработчики собирались подать документы на ее регистрацию в Минздрав.

По его словам Гинцбурга, «ГамТБвак» «должна в принципе изменить эпидемиологию» туберкулеза. Ее планируют использовать для ревакцинации подростков и взрослых от этой инфекции.