Гинцбург: новую вакцину от туберкулеза испытают на добровольцах в конце 2025 года

Гинцбург заявил, что новую вакцину от туберкулеза испытают в 2025 году Гинцбург: новую вакцину от туберкулеза испытают на добровольцах в конце 2025 года

Фото: Владислав Шатило / РБК

Новая вакцина от туберкулеза будет испытана на добровольцах в конце 2025 года, в 2026 году планируется подать документы на ее регистрацию в Минздрав, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«В конце 2025 года, если все пойдет по плану, пока что все идет по плану, то несколько тысяч испытуемых пройдут вакцинацию этой новой вакциной, которая предотвращает заражение туберкулезом», — цитирует Гинцбурга ТАСС.

По его словам, новая вакцина «ГамТБвак» «должна в принципе изменить эпидемиологию этого заболевания». Ее планируют использовать для повторной вакцинации подростков и взрослых от туберкулеза. Минздрав выдал разрешение на проведение исследования в 2021 году.

По словам директора исследовательского центра, новый препарат со временем может заменить классическую БЦЖ, вакцину против туберкулеза, приготовленную из штамма ослабленной живой туберкулезной палочки. Этой единственной доступной прививке от туберкулеза уже больше 100 лет.

Сегодня БЦЖ прививают младенцев, но вакцинация лишь частично защищает детей младшего возраста и не ограждает от болезни подростков и взрослых. Чтобы снизить смертность от туберкулеза на 90% во всем мире к 2035 году, ВОЗ разработала специальную стратегию, в которой указана потребность в новой вакцине, эффективной для всех возрастов и способной сдержать распространение мультирезистентного туберкулеза.

В 2023 году Гинцбург поделился планами проведения клинических исследований принципиально новой вакцины против туберкулеза, направленной не просто на лечение, но на предупреждение, защиту от заражения.