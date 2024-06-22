Гинцбург назвал срок начала испытаний вакцины от рака в России

Клинические исследования российской вакцины от рака должны начаться к середине 2025 года, сообщил «РИА Новости» директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Думаю, что к середине следующего года мы начнем клинические исследования вакцины с участием пациентов с онкологическими заболеваниями», — сказал Гинцбург.

На данный момент вакцина проверятся в рамках доклинических исследований на мышах, а именно отрабатывается технология не только для продления жизни, но и для создания препаратов, способных уничтожить опухоль, уточнил медик. По его словам, если эти испытания получатся, то вакцина будет помогать пациентам при немелкоклеточном раке легкого, раке поджелудочной железы, определенных видах рака почек, меланомах. Очень актуальна эта вакцина будет для больных на ранних стадиях, добавил он.

О том, что российская вакцина от рака находится на стадии доклинических исследований, а результаты планируется получить к концу нынешнего года, сообщил в начале июня министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По словам Гинцбурга, вакцина является терапевтической, то есть ее будут вводить уже заболевшим людям. Она создана на основе мРНК-технологий (матричной рибонуклеиновой кислоты). Таким методом создавались вакцины от COVID-19 Phizer и Moderna. Новую вакцину можно будет использовать при любом виде рака, но индивидуально, то есть разрабатывать препарат необходимо под конкретного человека.