Скворцова допустила влияние вакцины от туберкулеза на течение COVID-19

Вакцинация от туберкулеза (БЦЖ) может иметь определенную взаимосвязь с уровнем заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия-24».

Скворцова подтвердила, что в международных обзорах сейчас обсуждается взаимосвязь между скоростью распространения и уровнем смертности от коронавируса в разных странах с тем, применяется ли в них вакцина БЦЖ. Так, есть мнение, что вакцинация БЦЖ уменьшает число случаев заражения COVID-19.

По словам Скворцовой, сейчас существует много домыслов на счет связи вакцинации БЦЖ и распространения коронавируса. «Но то, что это может иметь определенное значение, наверное, может. Но я думаю, что сейчас механизмы перестройки иммунной обсуждать мы точно не будем, но какую-то роль это играет», — сказала она.