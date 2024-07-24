Голикова раскрыла вклад нового нацпроекта в рост продолжительности жизни

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» обеспечит рост продолжительности жизни в России на 2,4 года, оценила Голикова. Остальное должны дать другие проекты. Национальная цель — к 2030 году увеличить показатель до 78 лет

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Новый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» должен помочь увеличить показатель ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) россиян к 2030 году на 2,4 года. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова 24 июля на пленарной сессии форума «Здоровое общество» (РБК следил за трансляцией). «Это то, что мы точно можем и должны достичь в рамках национального проекта», — подчеркнула она.

Согласно национальным целям развития России ожидаемая продолжительность жизни к 2030 году должна вырасти до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. В июне 2024 года ОПЖ в России составила 73,2 года, следует из данных Росстата. На конец 2023 года, с которым сравнивают целевые показатели, она находилась на уровне 73,4 года. Таким образом, в совокупности к 2030 году ОПЖ должна увеличиться на 4,6 года.

Оставшиеся 2,2 года прироста ожидаемой продолжительности жизни должны быть достигнуты за счет других национальных проектов и программ, влияющих на транспортную доступность, занятия спортом, качество продуктов питания, экологию, уточнила Голикова.

Согласно презентации вице-премьера, правительство рассчитывает, что в 2025 году ОПЖ достигнет 74,5 года, в 2026 году — 75,16 года, в 2027-м — 75,87 года, в 2028-м — 76,58 года, в 2029-м — 77,29 года. Такая траектория примерно соответствует верхнему варианту демографического прогноза Росстата, в котором заложено достижение ОПЖ 78 лет в 2030 году. При этом базовый вариант прогноза статслужбы предполагает, что к этому времени показатель не превысит 75,79 года, низкий вариант — 74,2 года.

«У нас есть потенциал прироста, но опыт других стран показывает, что чем выше показатель продолжительности жизни, тем сложнее обеспечить его дальнейшее увеличение. Это уже будут не годы, а месяцы», — сказала Голикова.

Параметры нового нацпроекта

В нацпроекте, как ожидается, будет 11 федеральных проектов. Наибольший вклад в прирост ОПЖ, по расчетам правительства, внесет проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» — он обеспечит +0,55 года. Проект будет направлен на расширение доступности диагностики, профилактики и лечения таких болезней. На втором месте — «Модернизация первичного звена здравоохранения» (+0,45 года), на третьем — «Здоровье для каждого» (+0,29 года).

В рамках модернизации первичного звена планируется повышать доступность первичной медико-санитарной помощи, проводить капитальный ремонт медицинских объектов. «Здоровье для каждого» предполагает перезагрузку функционала центров здоровья, консультирование граждан по широкому кругу тем (от отказа от вредных привычек до репродуктивного здоровья), проведение диспансеризаций.

Кроме того, в нацпроект войдут такие федеральные проекты, как «Совершенствование экстренной медицинской помощи», «Медицинские кадры», «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие федеральных медицинских, научных и образовательных организаций» и «Национальная цифровая платформа «Здоровье».

В нацпроекте также поставлена цель опережающего роста показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни. Сейчас Росстат занимается разработкой методологии его расчета с учетом опыта Всемирной организации здравоохранения, уточнила вице-премьер.

Достичь ожидаемой продолжительности жизни на уровне 78 лет к 2030 году будет трудно, оценивал ранее демограф Игорь Ефремов. Для этого, по его мнению, нужно хотя бы «сильно ужесточить налоговую и регуляторную политику в отношении главных факторов преждевременной смертности (крепкий алкоголь, табак, вредное питание)». За время реализации национального проекта «Здравоохранение» в России потребление алкоголя сократилось с 14 до восьми литров на человека, заявила Голикова.